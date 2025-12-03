Successo per il primo giorno di quotazione di RT&L, società genovese spinoff di Redelfi specializzata in soluzioni logistiche e spedizioni internazionali.

Il titolo è salito del 27,78% chiudendo a 2,30 euro. Nel corso della giornata sono state scambiate 667 mila azioni, per un controvalore complessivo pari a 1.491.817 euro.

Roberto Bizzarri, l’amministratore delegato, commenta: «Siamo soddisfatti del nostro debutto in Borsa: un risultato che riflette il forte interesse già manifestato in fase di pre Ipo, quando la domanda degli investitori ha superato di oltre il doppio l’offerta. Il primo giorno di negoziazioni rappresenta una conferma della fiducia riposta nel nostro modello di business, fiducia che intendiamo onorare con impegno e responsabilità, continuando a lavorare per creare valore per tutti i nostri investitori e stakeholders»

Questa mattina Bizzarri aveva già fatto alcune dichiarazioni in occasione della cerimonia di quotazione a Palazzo Mezzanotte e raccolte da Teleborsa: «L’Ipo su Euronext Growth Milan è assolutamente un punto di partenza. Abbiamo lavorato tanto per arrivare fino ad oggi, è stato un percorso complicato, ma di successo e ora si apre un nuovo mondo davanti a noi».

RT&L rappresenta la 65esima ammissione del 2025 su Euronext. In fase di collocamento RT&L ha raccolto 5,5 milioni di euro (di cui 0,5 milioni derivanti dall’opzione di greenshoe). Il flottante al momento dell’ammissione era del 26,25% (28,14% assumendo il pieno esercizio dell’opzione di greenshoe) e la capitalizzazione di mercato all’Ipo è pari a 19 milioni.

«Quotarci in borsa ci apre un’opportunità di raccogliere per poi reinvestire e crescere − ha aggiunto Bizzarri − cresceremo soprattutto con M&A, ma anche con crescita interna. Abbiamo già degli obiettivi prefissati, sappiamo dove vogliamo arrivare e credo che ci arriveremo presto. Il nostro mondo è molto chiuso, con barriere molto forti, per cui vediamo l’M&A come l’unico modo per crescere in maniera rapida e sostenibile. Noi siamo focalizzati prima di tutto sul mondo della dogana, che è dove vogliamo crescere. È la nostra torta di base su cui poi metteremo delle ciliegine che prenderemo invece più dal free forwarding».

Secondo Bizzarri il settore italiano è molto vivo, in grande crescita, i trasporti sono in crescita da dall’inizio dei tempi e «in questo momento viviamo un momento molto importante di crescita soprattutto sulle rotte dal Far East verso l’Europa, dove noi siamo molto attivi».

Nell’ambito della procedura di ammissione alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, RT&L è stata assistita

da: Integrae SIM (Euronext Growth Advisor e Global Coordinator), IRTOP Consulting (Advisor finanziario ed

Equity Research Provider), MG LAW Studio Legale e ADVANT Nctm (Advisor legale), RSM Società di Revisione e Organizzazione Contabile (Società di revisione) e Studio Gallina (Advisor fiscale e previdenziale)

Il Gruppo offre servizi personalizzati per la gestione di merci e progetti complessi, garantendo un approccio flessibile e ad alto valore aggiunto. Le attività si sviluppano attraverso tre Business Lines principali: Project Cargo & Chartering, dedicata alla movimentazione di carichi eccezionali, project cargo, trasporti fuori sagoma e chartering marittimo e aereo; General Cargo, focalizzata sui traffici internazionali via mare, aereo e terra con soluzioni multimodali e gestione documentale completa e Agenzia Doganale, che fornisce servizi doganali integrati, consulenza normativa e gestione delle procedure di import/export.