Da domani una nuova società ligure sarà quotata su Borsa Italiana: si tratta di RT&L spa, società con sede a Genova specializzata in soluzioni logistiche e di spedizione internazionali, con una presenza consolidata nei principali mercati strategici globali. L’azienda da mercoledì 3 dicembre 2025 è ammessa alle negoziazioni delle azioni ordinarie sul listino Euronext Growth Milan.

RT&L recentemente è stata oggetto dello spin off di Redelfi ed è la prima azienda ligure del settore logistico a quotarsi sulla Borsa di Milano.

Il Gruppo offre servizi personalizzati per la gestione di merci e progetti complessi. Le attività si sviluppano attraverso tre business lines principali: project cargo & chartering, dedicata alla movimentazione di carichi eccezionali, project cargo e trasporti fuori sagoma e chartering marittimo e aereo; general cargo, focalizzata sui traffici internazionali via mare, aereo e terra con soluzioni multimodali e gestione documentale completa; e agenzia doganale, che fornisce servizi doganali integrati, consulenza normativa e gestione delle procedure di import/export.

Il ceo di RT&L Roberto Bizzarri commenta: «L’ingresso su Euronext Growth Milan rappresenta una tappa fondamentale nel percorso di consolidamento del nostro Gruppo. Il forte interesse registrato da parte degli investitori istituzionali e professionali conferma la credibilità della nostra visione e della nostra strategia. Le risorse raccolte ci permetteranno di accelerare la crescita, con un focus su M&A e sull’evoluzione dei processi interni, così da continuare a migliorare performance e competitività. Un ringraziamento a tutto il team e a tutti gli advisor che sono stati coinvolti in questo processo».

Profilo della società

La società RT&L è attiva nei servizi logistici globali e si presenta come “dotata di una presenza strategica nei principali mercati internazionali e una piattaforma operativa strutturata per supportare l’intero ciclo delle attività, in particolare nei settori freight forwarding e customs brokerage. Grazie a un modello asset light in grado di garantire elevate marginalità, flessibilità e capacità di generazione di cassa, integrato a competenze trasversali nei segmenti logistici a più alto contenuto tecnico, RT&L offre soluzioni end-to-end caratterizzate da elevati standard di affidabilità, efficienza e personalizzazione”.

Il Gruppo sviluppa le attività su tre business lines:

Custom brokerage (servizi doganali), relativa ai servizi integrati di gestione doganale e consulenza regolatoria, garantendo conformità normativa e continuità operativa, realizzata tramite la società controllata P&A Spedizioni srl nei porti di Genova, Genova-Prà e l’interporto di Rivalta Scrivia.

Project cargo & chartering, riferita alla gestione di trasporti complessi di ampia scala e servizi di chartering marittimo, finalizzati alla realizzazione di progetti industriali di grandi dimensioni a livello internazionale.

General cargo, riferita alle spedizioni internazionali via mare, aereo e terra, di merci “containerizzabili” offrendo soluzioni personalizzate, gestione documentale e supporto per tutte le esigenze del commercio globale.

I risultati consolidati pro-forma del Gruppo evidenziano, nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2024, ricavi delle vendite per 8,7 milioni di euro, ebitda pari a 1,4 milioni di euro ed ebitda margin del 15,7%. Nel primo semestre 2025 i ricavi delle vendite sono a quota 5,3 milioni di euro, ebitda pari a 1,8 milioni ed ebitda margin del 33,9%.

“Attraverso l’ammissione a negoziazione su Euronext Growth Milan – spiega RT&L nel comunicato – il Gruppo intende accelerare il percorso di sviluppo che sarà attuato prevalentemente attraverso una strategia di crescita per linee esterne, a partire dal customs brokerage, e dalla continua ottimizzazione dei processi che già permettono al Gruppo di traguardare livelli di redditività superiori rispetto alla media del settore”.

Collocamento

L’ammissione alle negoziazioni è avvenuta con il collocamento di complessive n. 3.054.000 azioni ordinarie, di cui n. 277.000 azioni rinvenienti dall’esercizio dell’opzione di over allotment concessa dai soci Redeem Finance spa, Roberto Bizzarri e Raviero sa, Integrae Sim spa.

“Nell’ambito dell’offerta – scrive la società – è stato registrato un forte interesse da parte di investitori istituzionali e professionali qualificati e non, italiani ed esteri, che hanno generato complessivamente una domanda superiore di oltre 2 volte l’offerta”.

Il prezzo di collocamento è stato fissato in 1,80 euro per azione, per un controvalore complessivo della raccolta pari a circa 5,5 milioni di euro (assumendo l’integrale esercizio dell’opzione greenshoe, quest’ultima per un controvalore complessivo di circa 0,5 milioni di euro) e un Equity Value post money (considerando anche le n. 926.392 azioni a voto plurimo non oggetto di ammissione alle negoziazioni) pari a circa 21,2 milioni di euro (assumendo l’integrale esercizio dell’opzione greenshoe). Il flottante sarà pari al 26,25% rispetto alle azioni ordinarie, senza considerare l’esercizio della greenshoe e pari al 28,14% assumendo l’integrale esercizio dell’opzione greenshoe.

Alle azioni ordinarie è attribuito il codice alfanumerico “RTL” e il codice ISIN IT0005680373.

Capitale sociale e azionariato

Il capitale sociale alla data di inizio delle negoziazioni e prima dell’eventuale esercizio dell’opzione greenshoe, sarà composto da n. 10.550.608 azioni ordinarie prive del valore nominale e n. 926.392 azioni a voto plurimo (10 voti per ciascuna azione), suddiviso come di seguito riportato:

Advisors dell’operazione

Nell’ambito della procedura di ammissione alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, RT&L è stata assistita da: Integrae Sim (Euronext Growth Advisor e Global Coordinator), Irtop Consulting (Advisor finanziario ed Equity Research Provider), Mg Law Studio Legale e Advant Nctm (Advisor legale), Rsm Società di Revisione e Organizzazione Contabile (Società di revisione) e Studio Gallina (Advisor fiscale e previdenziale).