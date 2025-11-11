Redelfi ha ceduto a Redeem Finance spa, facente capo a Marinetta srl e Intersidera srl (azionisti rilevanti di Redelfi), la partecipazione detenuta nella società RT&L spa, pari all’8,76%, società attiva nel settore del project cargo e dei servizi doganali.

La cessione, in esecuzione dell’accordo di spin-off delle attività non core, permette alla società “di focalizzare le proprie risorse nello sviluppo di infrastrutture energetiche, orientando l’evoluzione del Gruppo in questa direzione. Redelfi si consolida quindi come operatore specializzato nel settore dell’energia, razionalizzando la propria struttura”.

Sempre in esecuzione dell’accordo, Redelfi ha anche sottoscritto l’aumento di capitale deliberato da Redeem Finance pari a complessivi 100.000 euro, per una quota di 50.000 euro, acquisendo così una partecipazione pari al 33,33%. La restante parte dell’aumento di capitale è stato sottoscritto da Tzu srl.

Le operazioni costituiscono la prima parte dell’esecuzione dell’operazione di spin-off, che si concluderà entro la fine dell’anno con la cessione, sempre in favore di Redeem Finance, della partecipazione detenuta da Redelfi nella società Enginius srl.

L’accordo di spin-off prevede inoltre che alla società spetti il 50% dell’eventuale plusvalenza derivante da una futura vendita a terzi delle partecipazioni cedute a Redeem Finance.