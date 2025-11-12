Leonardo ha completato, l’11 novembre, l’operazione di monetizzazione della partecipazione in Avio che si attesta al 19,30% (dall’originario 28,75%), in linea con le priorità strategiche e gli obiettivi di capital allocation del gruppo.
In ottobre Leonardo ha effettuato la cessione di 2.649.031 azioni Avio sul mercato a un prezzo medio di 37,75 euro circa per azione, eseguita principalmente attraverso un accelerated bookbuilding rivolto a investitori istituzionali.
L’11 novembre Leonardo ha effettuato l’esercizio integrale dei diritti di opzione relativi alla partecipazione residua detenuta in Avio, sottoscrivendo 3.870.207 azioni Avio al prezzo di emissione di euro 20,37 euro per azione
