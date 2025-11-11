Nascerà a Genova Women in a Legal World – Italia (WLW Italia), il capitolo nazionale dell’organizzazione internazionale senza scopo di lucro Women in a Legal World, nata in Spagna sei anni fa, fondata da Marlén Estévez Sanz, Clara Cerdán e Ana Belén Martínez Enguídanos, e riconosciuta come un modello di rete femminile trasversale nel mondo legale.

L’evento inaugurale è fissato per venerdì 14 novembre alle ore 17 a Palazzo Ducale, nella Sala del Minor Consiglio. L’appuntamento è inserito nell’ambito delle iniziative legate alla parità di genere del mese di novembre.

Le donne, in ogni settore professionale e istituzionale, affrontano ancora ostacoli nel raggiungere posizioni di leadership e pari opportunità di carriera.

Obiettivo di WLW è promuovere una rete collaborativa che rafforzi la presenza delle donne in ruoli di leadership in diversi ambiti, tra cui media, istituzioni, università, studi legali, imprese e associazioni professionali. Con oltre 1.000 membri in 12 paesi, WLW adotta un approccio trasversale e inclusivo, riunendo una vasta comunità di professioniste: avvocate, magistrate, pubbliche ministere, notarili, docenti universitarie, esperte di compliance e risorse umane.

WLW vuole essere un punto d’incontro per professioniste di spicco del mondo legale: uno spazio in cui le donne possano ispirarsi, rafforzarsi e sostenersi reciprocamente. L’associazione si propone inoltre di creare alleanze significative con altre reti femminili, sia a livello nazionale che internazionale.

Donne leader, professioniste, imprenditrici e rappresentanti istituzionali unite da un obiettivo comune: promuovere un cambiamento culturale e sociale che renda la leadership femminile un motore di sviluppo, pari opportunità e crescita collettiva.

La rete WLW Italia

L’associazione, costituita ufficialmente a Genova il 1° ottobre davanti alla notaia Marinella Gloria Casalino dalla presidente di WLW Italia Daniela Anselmi, rappresenta un passo importante verso la costruzione di una rete nazionale di donne capaci di dialogare con istituzioni, imprese e società civile, condividendo visione, competenze e valori comuni.

A guidare l’iniziativa italiana sono tre figure di rilievo del panorama professionale:

Daniela Anselmi, avvocata amministrativista, presidente dell’Associazione Avvocati Amministrativisti Liguri, vicepresidente dell’Unione Nazionale Avvocati Amministrativisti e pesidente di Aidda Liguria;

Sara Armella, avvocata fiscalista, Managing Partner dello Studio Armella & Associati (Milano e Genova), presidente di Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura;

Fabiola Mascardi, consigliera indipendente in diversi consigli di amministrazione, già funzionaria della Commissione europea e docente presso l’Università Bocconi e altre università europee.

Insieme formano un gruppo di professioniste che credono nel potere della collaborazione, del networking e del mentoring come strumenti di crescita collettiva e di empowerment reale.

WLW Italia guarda con attenzione anche alle giovani professioniste under 35, a cui dedica una sezione specifica con governance autonoma. La presidente Young Global è Valentina Yane Gauffin. In Italia, a guidarla sarà Tatiana Salvi, avvocata presso lo Studio Legale Armella & Associati, che coordinerà iniziative volte a valorizzare il talento, la visione e l’energia delle nuove generazioni.

Gli obiettivi

La missione di Women in a Legal World Italia si articola in sei obiettivi chiave: creare pari opportunità in tutti i contesti lavorativi; valorizzare la leadership femminile come leva di sviluppo sociale ed economico; condividere esperienze e competenze per ispirare le nuove generazioni; generare un impatto sociale positivo; promuovere un Manifesto italiano per la leadership femminile e le pari opportunità; fare advocacy e sensibilizzazione sui temi dell’empowerment e della parità di genere.