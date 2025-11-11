Tonitto 1939 dopo aver consolidato negli ultimi anni un percorso di crescita costante, avvia un nuovo piano di investimenti che supera i 3 milioni di euro, con l’obiettivo di duplicare la capacità produttiva e raddoppiare il fatturato entro il 2028, raggiungendo i 28 milioni di euro.

Il progetto, che si inserisce nel piano industriale 2024-2028, prevede una serie di interventi strategici e tecnologici che interessano ogni area aziendale – dalla produzione alla logistica, fino alle infrastrutture di supporto e ai sistemi It – con un approccio integrato orientato all’efficienza e alla sostenibilità.

Le novità nello stabilimento di Campi

Nel corso del 2026, Tonitto 1939 completerà un ampio revamping del sito produttivo, a Genova Campi, con interventi mirati all’aggiornamento dei reparti chiave:

pastorizzazione : ammodernamento impianti e nuova climatizzazione delle aree produttive;

: ammodernamento impianti e nuova climatizzazione delle aree produttive; confezionamento : acquisto nuove linee per aumentare produttiva e la flessibilità e aggiornamento del parco freezers;

: acquisto nuove linee per aumentare produttiva e la flessibilità e aggiornamento del parco freezers; Hse (Health, Safety & Environment): multipli investimenti in ambito di assicurazione e controllo qualità e investimenti rilevanti nella gestione degli sprechi e nel trattamento delle fasi finali del ciclo di produzione dei rifiuti.

Parallelamente, l’azienda ha avviato la fase di studio per definire il nuovo layout produttivo e il percorso di validazione dei fornitori in vista delle nuove commesse. Uno dei prossimi importanti passaggi sarà l’inaugurazione, nel primo quarter del 2026, della nuova linea dedicata ai formati vaschetta in carta, destinata a supportare l’incremento dei volumi produttivi previsti nei prossimi tre anni.

Oltre a questo tipo di interventi, Tonitto 1939 ha già portato avanti e continua a investire su sistemi e infrastrutture di supporto: nuovi uffici, spazi di lavoro rinnovati e strumenti tecnologici avanzati. Il piano include il potenziamento del sistema Erp, l’introduzione di nuove applicazioni It e di un sistema wi-fi industriale evoluto e la realizzazione di una nuova conference room a servizio di tutte le funzioni aziendali.

Questi investimenti rientrano in una strategia più ampia di miglioramento continuo che punta a ottimizzare i processi, ridurre gli sprechi e garantire la massima tracciabilità dei dati lungo tutta la filiera produttiva.

«Gli investimenti che abbiamo pianificato per il 2026 rappresentano un passaggio fondamentale nel nostro percorso di crescita – sottolinea Alberto Piscioneri, general manager di Tonitto 1939 -. L’obiettivo è portare l’azienda su un ulteriore livello di eccellenza operativa, rafforzando i nostri pilastri strategici: sicurezza, qualità, innovazione e sostenibilità. Vogliamo continuare a essere un punto di riferimento e un’eccellenza nell’industria dei gelati di alta qualità, migliorandoci ogni giorno e portando a tutti i consumatori, ovunque nel mondo, un momento di felicità con i nostri prodotti».

A livello tecnico, l’azienda prosegue nella direzione di un’integrazione sempre più stretta tra tecnologia e know-how produttivo. «Il piano di revamping dello stabilimento di Genova e l’avvio delle nuove linee di produzione ci permetteranno di migliorare sensibilmente efficienza, affidabilità e qualità del prodotto – aggiunge Marco Calcagno, responsabile Ingegneria e Manutenzione di Stabilimento -. Stiamo lavorando per fare avanzare rapidamente le tecnologie produttive nell’attuale stabilimento allenandoci alla crescita futura e preparandoci alle prossime sfide industriali».

Con questi investimenti, Tonitto 1939 conferma la volontà di perseguire una crescita sostenibile e duratura, basata su un modello industriale solido e innovativo. Lo stabilimento di Genova, completamente rivisitato, sarà il fulcro operativo della trasformazione e il punto di partenza per il raggiungimento degli obiettivi del piano 2024–2028.