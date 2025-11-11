È stata approvata all’unanimità dal consiglio regionale la mozione presentata da Stefano Giordano (Movimento 5 Stelle) che impegna la giunta a garantire che anche le ambulanze gestite in convenzione abbiano dispositivi Gps monitorati dal 118; a istituire la centrale di smistamento ambulanze della Asl 3 per i trasporti programmati, dotandola di tecnologie e personale; predisporre un controllo su funzionamento dei dispositivi Gps e sulla tracciabilità dei mezzi; coinvolgere i gestori del trasporto e le parti sociali per condividere standard operativi.

Katia Piccardo (Pd), che ha sottoscritto il documento insieme ad altri consiglieri di minoranza, ha ribadito la necessità delle misure richieste nell’ordine del giorno. L’assessore alla sanità Massimo Nicolò ha espresso parere favorevole.

«L’approvazione − spiega Giordano − dimostra che, quando si parla di salute e di efficienza dei servizi di emergenza, le divisioni politiche possono lasciare spazio al buon senso e alla responsabilità. Garantire che ogni ambulanza sia tracciabile in tempo reale significa aumentare la sicurezza dei cittadini, ottimizzare le risorse e restituire trasparenza all’intero sistema. La creazione della centrale di smistamento Asl 3 è un passo indispensabile per una gestione moderna e coordinata dei trasporti sanitari nell’area metropolitana di Genova».

«I sistemi Gps sulle ambulanze e i collegamenti dei ponti radio devono diventare finalmente efficienti e funzionali − dichiara Katia Piccardo − bisogna mettere gli operatori nelle condizioni di poter svolgere al meglio il loro prezioso lavoro, dotandoli delle necessarie tecnologie che siano il più funzionali ed efficienti possibile. Il monitoraggio in tempo reale e la geolocalizzazione permettono di non aggravare ulteriormente gli operatori del sistema di emergenza e urgenza. È fondamentale che vi siano tecnologie adeguate e personale sufficiente che andrebbe potenziato e non certo decurtato. Non accettiamo infatti sconti e riduzioni, in quanto il sistema di emergenza urgenza è cruciale per garantire il diritto alla salute e deve possedere le migliori tecnologie per funzionare».

Il documento votato all’unanimità impegna l’Ente ad assicurare che tutte le ambulanze – comprese quelle gestite da soggetti in convenzione o in appalto – siano dotate di dispositivi Gps attivi e costantemente monitorati dalle centrali operative del 118; a istituire senza ulteriori ritardi la centrale di smistamento dell’Asl 3 dedicata alla gestione dei trasporti ordinari e programmati; ad attivare un sistema di controllo tecnico-operativo periodico sull’effettivo funzionamento dei dispositivi Gps; e a coinvolgere in modo strutturato le associazioni e i soggetti del trasporto sanitario, promuovendo standard operativi comuni e maggiore trasparenza.