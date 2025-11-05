L’evento TedxGenova 2025, parte delle conferenze Tedx note in tutto il mondo, torna sabato 15 e domenica 16 novembre con un’edizione speciale per celebrare dieci anni di attività e impegno sul territorio: due giornate ricche di workshop, incontri e idee che culmineranno nello spettacolo principale in pieno stile Tedx sul palco del Teatro Ivo Chiesa, parte del Teatro Nazionale di Genova.

Il tema di quest’anno è “Poli”: una parola che custodisce due significati. Da un lato, la molteplicità del nostro tempo, fatto di culture, esperienze e bisogni diversi; dall’altro lato, la polarizzazione che spesso ostacola il dialogo. TedxGenova 2025 vuole trasformare questi poli in punti di connessione, dove il confronto diventa occasione di crescita e scoperta.

Per spiegare il motivo che ha guidato la scelta del tema, gli organizzatori mettono a fuoco un fenomeno centrale della contemporaneità: «La polarizzazione è uno dei fenomeni più impressionanti del nostro tempo – dichiarano le co-organizzatrici Ludovica Pellizzetti e Annapaola Vacanti – Anziché avvicinarle, i social hanno allontanato le persone. E il problema non sono le opinioni sempre più distanti, in cui è inutile cercare un compromesso “a metà strada”, bensì la distanza umana. Chi ha idee diverse viene percepito come un nemico, sempre. Con Poli vogliamo interrogarci su questo meccanismo».

Il programma

TedxGenova 2025 si svilupperà in due giornate ricche di esperienze e incontri, progettate per coinvolgere attivamente il pubblico e trasformarlo da semplice spettatore a protagonista dell’evento.

Sabato 15 novembre la città diventerà un palcoscenico diffuso grazie ai workshop realizzati insieme ai partner: momenti formativi e creativi che spazieranno dall’innovazione tecnologica all’arte, dalle relazioni umane alla sostenibilità. Tutti i workshop sono inclusi nell’ingresso e rappresentano il cuore partecipativo dell’esperienza TedxGenova.

Domenica 16 novembre, al Teatro Ivo Chiesa, andrà in scena il main show: otto speaker d’eccezione porteranno sul palco le loro idee di valore, ciascuna in grado di rivelare un aspetto diverso del tema Poli. Lo spettacolo, che avrà inizio alle 15:00, sarà arricchito da scenografie immersive e da sorprese che verranno svelate sul momento.

Per rendere l’esperienza ancora più dinamica e coinvolgente, il pubblico avrà a disposizione una web app dedicata per consultare il programma, prenotare i workshop e interagire con partner e altri partecipanti attraverso sfide di gamification.

Gli speaker

Chiara Antonucci: esperta di food tech e fondatrice della startup Abit Agritech: parlerà di come l’IA possa supportare gli agricoltori nella lotta al cambiamento climatico, migliorando produttività e biodiversità.

Arturo Sica: psicoterapeuta, fondatore di WhiteDoveGenova: condividerà un percorso di prevenzione e contrasto alla violenza di genere, lavorando con uomini autori di comportamenti abusivi per ridefinire un nuovo maschile.

Daniele Zinni: autore e analista dei nuovi media: esplorerà il ruolo dei meme nella satira e nella politica, mostrando come possano alimentare o smontare la polarizzazione.

Nicole H. Romano: ricercatrice in intelligenza artificiale e fondatrice di MoonlightAI: illustrerà le potenzialità del machine learning per democratizzare l’accesso alle cure mediche attraverso test genetici rapidi e a basso costo.

Laura Crispini: geologa e docente all’Università di Genova: racconterà la sua esperienza tra spedizioni in Antartide e collaborazioni scientifiche internazionali, portando lo sguardo “da un polo all’altro”.

Luca Zorloni: giornalista e Head of Editorial Content di Wired Italia: rifletterà sul futuro delle città d’arte italiane e sull’overtourism, ispirandosi al suo romanzo distopico Il paese più bello del mondo.

Wanda Moretti: coreografa e pioniera della danza verticale: mostrerà come il movimento possa trasformare lo spazio architettonico, creando nuove prospettive attraverso la danza in verticale.

Stefano Rebora: fondatore e presidente di Music for Peace – Creativi della Notte, organizzazione umanitaria attiva in Italia e nel mondo. Negli ultimi mesi si è distinto per il suo impegno nella raccolta e nel coordinamento di aiuti umanitari per la popolazione di Gaza, contribuendo all’iniziativa internazionale Global Sumud Flotilla. Con un intervento speciale a TedxGenova, rifletterà sul valore dell’empatia e sull’impatto delle azioni collettive.

Ingressi e accessibilità

Sono disponibili tre tipologie di ingressi:

Standard e under 26: includono l’accesso ai workshop del sabato e allo spettacolo della domenica.

Gold: prevede anche una cena esclusiva con speaker, team, partner direttamente sul palco del Teatro Ivo Chiesa.

Per garantire la massima inclusione, sono inoltre previsti 20 ingressi gratuiti riservati a persone con disabilità riconosciuta pari o superiore al 67% o per persone inoccupate.

Partner e patrocini

TedxGenova 2025 è realizzato con il patrocinio di Comune di Genova, Regione Liguria, Filse spa e Università degli Studi di Genova, e grazie al prezioso supporto di Regione Liguria e Camera di Commercio di Genova.

Banco Bpm accompagna TedxGenova per il secondo anno consecutivo, confermandosi un partner visionario: non solo attraverso il proprio contributo economico e mediatico, ma anche grazie ad una experience interattiva dedicata alla finanza sostenibile e agli investimenti responsabili, ospitata nella storica sede di via Garibaldi 2.

Il Teatro Nazionale di Genova accoglie questa decima edizione offrendo un palcoscenico prestigioso, riconosciuto e apprezzato anche oltre i confini nazionali. Il pubblico genovese avrà inoltre l’opportunità di scoprire gli spazi della Scuola di Recitazione del Tng grazie all’experience di sabato 15, condotta da Davide Niccolini, ex allievo della scuola. Il workshop guiderà i partecipanti a lasciarsi trasportare dal flusso energetico del gruppo, in un percorso di ascolto e connessione.

Per il terzo anno consecutivo, Acciughetta firma la Cena Gold, un’esperienza gastronomica che celebra il territorio e la convivialità genovese sul palco del Teatro Ivo Chiesa.

Tra i partner storici di TedxGenova ritroviamo Grondona e Spazio Genova.

Grondona contribuisce alla logistica dell’evento e accoglie il pubblico negli spazi dell’ex Mercato del Pesce, punto di riferimento per chi desidera gustare i prodotti dolciari della tradizione.

Spazio Genova rinnova il proprio sostegno mettendo a disposizione veicoli elettrici per gli spostamenti di speaker e staff e offrendo al pubblico la possibilità di partecipare a test drive sostenibili. Inoltre, proporrà un momento di stand-up comedy a tema “poli”, per raccontare in modo ironico e intelligente i temi della mobilità e della polarizzazione.

Nuvola Studio firma l’interaction design della web-app di TedxGenova, garantendo un’esperienza digitale fluida, intuitiva e coinvolgente per il pubblico.

Rippotai cura gli arredi e le scenografie inclusive, realizzati con materiali riciclati: un perfetto equilibrio tra design e sostenibilità.

NewLab trasforma il palco in un’esperienza visiva e multisensoriale, grazie a luci dinamiche e a uno stage design dal respiro futuristico.

Tara Facilitazione curerà momenti di interazione con il pubblico per rafforzare il messaggio dell’evento sulla riconciliazione tra polarità diverse, e propone ai partner un workshop dedicato alla gestione del conflitto.

Per il terzo anno consecutivo, Creative Words si occupa della traduzione e localizzazione dei talk, rendendo le idee di TedxGenova accessibili a un pubblico internazionale.

Space4Business mette a disposizione i propri spazi per workshop e incontri, favorendo la connessione tra innovazione, impresa e comunità.

Tra i partner tecnici figurano Confindustria Genova, Bee IT, Ilaria Murtas Fotografa, Nuova Connect, Almond Tree, Librificio del Borgo, Timossi Beverage & Food Solution, Croce Rossa Italiana, Studio Foto f/Zero, MOG – Mercato Orientale Genova e Peter’s Tea House, che con i loro prodotti e servizi contribuiscono in modo determinante alla realizzazione dell’evento.

Come sottolinea il team di TedxGenova, «Questo progetto esiste grazie ai partner che lo rendono possibile. Quest’anno 20 imprese, tra pubblico e privato, hanno scelto di sostenerci e di camminare con noi. È anche grazie a loro se possiamo festeggiare dieci anni guardando avanti, trasformando idee in valore per la città».

TedxGenova: 10 anni di idee di valore

Dal 2014 TedxGenova porta in città idee innovative e stimoli internazionali, con eventi che hanno già coinvolto migliaia di spettatori e superato milioni di visualizzazioni online. Questa decima edizione segna una tappa speciale, celebrando un percorso che ha visto crescere una community viva e appassionata.

Info e contatti

Per assicurarsi un ingresso a TedxGenova 2025, è possibile prenotare il proprio posto direttamente sul sito ufficiale www.tedxgenova.com o tramite la piattaforma Eventbrite. Per rimanere costantemente aggiornati sulle novità dell’evento, si invita a seguire le pagine ufficiali Facebook, Instagram e Linkedin.