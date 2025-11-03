Liguri in Borsa: Leonardo e Centrale del Latte in netto rialzo

La chiusura di Borsa delle aziende liguri o di interesse per la Liguria

Di seguito il nostro aggiornamento quotidiano relativo alla chiusura di Borsa delle quotate liguri o di interesse per la Liguria. Bper Banca: 10,45 (+0,92%), apertura a 10,36 euro Centrale del Latte d’Italia: 4,16 (+2,97%), apertura a 4,12 euro Circle: 8,88 (+0,00%), apertura a 8,90 euro EdgeLab: 6,36(-0,62%), apertura a 6,50 euro EdiliziAcrobatica: 5,28 (-1,49%), apertura a 5,30 euro Erg: 22,44 (+0,36%), apertura a 22,50 euro Fincantieri: 22,24 (+0,90%), apertura a 22,36 euro Gismondi 1754: 1,88 (+0,27%), apertura a 1,935 euro Iren: 2,536 (-0,86%), apertura a 2,546 euro Leonardo: 52,08 (+2,36%), apertura a 51,20 euro Maps: 3,30 (+0,00%), apertura a 3,30 euro Orsero: 17,80 (-1,98%), apertura a 18,16 euro Racing Force: 5,02 (+0,40%), apertura a 5,10 euro Redelfi: 10,66 (-1,33%), apertura a 10,70 euro Sanlorenzo: 34,05 (+0,44%), apertura a 34,00 euro