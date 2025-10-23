Sulla A7 Serravalle-Genova, a partire dalle ore 20:00 di venerdì 24 ottobre, prende il via il piano delle attività relative ai lavori di manutenzione del viadotto Geminiani, situato al km 127+210, nel tratto compreso tra l’allacciamento con la A12 Genova-Sestri Levante e Genova Bolzaneto, verso Serravalle/Milano.

Le attività, che risultano aggiuntive rispetto al piano cantieri condiviso nell’ultimo tavolo di programmazione con Ministero dei Trasporti e Regione Liguria, prevedono, in particolare, la realizzazione ex-novo di una parte di soletta dell’impalcato e il successivo rifacimento della pavimentazione.

Con l’obiettivo di minimizzare la durata complessiva degli interventi e ripristinare nel più breve tempo possibile la piena fruibilità della carreggiata in vista dei consueti rientri domenicali in direzione di Milano, è stato definito un cronoprogramma compresso in un unico fine settimana che prevede tre fasi così articolate:

dalle ore 20:00 alle ore 21:00 di venerdì 24 ottobre , riduzione a una corsia nel tratto di A7 compreso tra l’allacciamento con la A12 Genova Sestri Levante e Genova Bolzaneto, in direzione Serravalle/Milano;

, riduzione a una corsia nel tratto di A7 compreso tra l’allacciamento con la A12 Genova Sestri Levante e Genova Bolzaneto, in direzione Serravalle/Milano; dalle ore 21:00 di venerdì 24 ottobre alle ore 11:00 di sabato 25 ottobre, chiusura del tratto di A7 compreso tra l’allacciamento con la A12 Genova Sestri Levante e Genova Bolzaneto, in direzione Serravalle/Milano, per consentire l’esecuzione di attività che per specifiche ragioni tecniche richiedono l’assenza di traffico;

chiusura del tratto di A7 compreso tra l’allacciamento con la A12 Genova Sestri Levante e Genova Bolzaneto, in direzione Serravalle/Milano, per consentire l’esecuzione di attività che per specifiche ragioni tecniche richiedono l’assenza di traffico; dalle ore 11:00 di sabato 25 ottobre il tratto compreso tra l’allacciamento con la A12 Genova Sestri Levante e Genova Bolzaneto, in direzione Serravalle/Milano, tornerà transitabile su una corsia, fino alla completa riapertura della carreggiata, prevista alle ore 6:00 di domenica 26 ottobre.

In quest’ultima fase, è prevista la chiusura del tratto allacciamento A12-Genova Bolzaneto, verso Serravalle/Milano, in orario notturno, dalle 22:00 di sabato 25 alle 6:00 di domenica 26 ottobre.

In alternativa alla chiusura del tratto, agli utenti che provengono da Genova o dalla A12 e sono diretti verso Milano, si consiglia di percorrere la A10 Genova-Savona verso Savona, immettersi sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce e raggiungere la A7 attraverso la D26 Diramazione Predosa-Bettole.

In ulteriore alternativa, da Genova, è possibile percorrere la viabilità ordinaria ed entrare in A7 alla stazione di Bolzaneto.

Per sfruttare al massimo questa finestra temporale, la Direzione di Tronco di Genova di Autostrade per l’Italia metterà in campo circa 40 persone con 10 mezzi, il massimo dello sforzo considerati gli spazi ridotti in cui le maestranze si troveranno a operare. Inoltre, per tutto il periodo di attività del cantiere, la Direzione di Tronco di Genova di Autostrade per l’Italia ha attivato un potenziamento del servizio di assistenza all’utenza, presegnalazione accodamenti e dei presidi alla segnaletica nel tratto interessato dai lavori. In caso di condizioni meteo avverse, le lavorazioni potrebbero subire degli slittamenti.

Tutte le informazioni sulla viabilità ligure sono disponibili sul sito www.autostrade.it.