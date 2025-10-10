Ospedale Policlinico San Martino entra per la prima volta nella classifica “Best Employers 2026”: l’ente è tra i 100 migliori luoghi di lavoro in Italia, secondo l’opinione degli stessi dipendenti. Il report della piattaforma Statista, arrivato alla sesta edizione, ha stilato la classifica basandosi su oltre 300mila risposte dei lavoratori. L’Ospedale San Martino risulta in 48° posizione in classifica, con un punteggio pari a 8,47, ed è l’unica realtà ospedaliera ligure presente tra le prime cento aziende del ranking.

«Siamo estremamente orgogliosi che il Policlinico San Martino sia tra le prime aziende italiane e terzo tra le istituzioni sanitarie di ricerca, che creano un ambiente di lavoro attraente per i propri dipendenti. Un risultato che assume un valore eccezionale in quanto è l’unica struttura assistenziale e di ricerca della Liguria, presente tra le prime cento aziende del ranking. Il riconoscimento come ‘Best Employer’ non solo attesta l’eccellenza dell’Ospedale Policlinico San Martino nell’ambito medico-sanitario, ma anche la qualità del suo ambiente di lavoro e l’impegno verso il personale – dichiara Marco Damonte Prioli, direttore generale dell’Ospedale Policlinico San Martino – Credo che sia particolarmente importante che i nostri dipendenti ritengano il San Martino un ente meritevole, da raccomandare ai propri cari e amici, segno della fiducia che ispiriamo nella nostra missione di cura dei cittadini».

«Questo riconoscimento premia il valore che la Direzione Strategica ha voluto dare alla ricerca e alla sua capacità di incidere sulla salute. Gli investimenti fatti sull’innovazione tecnologica e sul personale, molto spesso giovane e in alcuni casi di rientro dall’estero, hanno reso il Policlinico un ambiente ideale dove fare ricerca e coronare le proprie ambizioni di crescita professionale e di carriera. Essere l’unica realtà ospedaliera ligure nell’elenco delle 100 migliori aziende d’Italia rafforza il ruolo dell’Ospedale San Martino come modello di gestione ed eccellenza – afferma Antonio Uccelli, Direttore Scientifico dell’Ospedale Policlinico San Martino – In un settore complesso come quello sanitario, essere un ‘Best Employer’ è la prova che investire nel benessere, nella formazione continua, e nel coinvolgimento attivo del personale è la chiave per fornire cure di altissima qualità».

L’Ospedale Policlinico San Martino si impegna a mantenere questo standard, promuovendo una cultura aziendale basata sulla trasparenza, sugli obiettivi e sull’allineamento tra progetti aziendali e valori personali. «Questo è fondamentale per attrarre e trattenere i talenti in un periodo in cui il turn-over è elevato – conclude Damonte Prioli – L’Ospedale San Martino ringrazia i suoi dipendenti, il cui impegno quotidiano ha permesso di raggiungere questo traguardo, proiettando la sanità ligure tra le migliori realtà lavorative italiane».