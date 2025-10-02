Un incremento di potenza di 43 MW, un miglioramento dell’efficienza dello 0,9% e una riduzione di oltre 10.000 tonnellate di emissioni di CO₂ all’anno erano i risultati attesi dall’upgrade realizzato da Ansaldo Energia presso la centrale a ciclo combinato di Alpiq a San Severo (Foggia). I primi test operativi hanno già dimostrato prestazioni ancora migliori rispetto a quanto inizialmente previsto.

L’intervento ha avuto una durata in linea con quanto concordato con il cliente, e che ha riguardato turbina a gas, turbina a vapore e generatore, ha garantito inoltre maggiore flessibilità operativa. L’impianto potrà inoltre utilizzare fino al 25% di idrogeno, contribuendo agli obiettivi di decarbonizzazione dell’Italia.

Attiva dal 2011, con una potenza di circa 400 MW e capace di fornire energia elettrica a quasi 1 milione di abitazioni, la centrale di San Severo è uno degli impianti a ciclo combinato più moderni del Sud Italia. Produce energia elettrica e allo stesso tempo fornisce servizi fondamentali di stabilizzazione della rete. Grazie al recente upgrade, l’impianto rafforza il proprio ruolo di asset flessibile e altamente efficiente a supporto della

sicurezza elettrica nazionale e della transizione energetica.

«Questo progetto rappresenta un passo fondamentale per garantire la sicurezza e la flessibilità del sistema elettrico italiano – ha dichiarato Massimiliano Bignami, Country Manager Italy di Alpiq –. L’upgrade rafforza il ruolo strategico della centrale di San Severo, già qualificata nel mercato della capacità, contribuendo alla stabilità della rete e all’integrazione delle fonti rinnovabili».

«Siamo grati ad Alpiq per la fiducia dimostrata affidandoci questo importante intervento. – ha sottolineato Reto Furrer, Executive Vice President Thermal Service di Ansaldo Energia –. Come Original Equipment Manufacturer dei principali componenti, Ansaldo Energia ha messo a disposizione la propria esperienza e le migliori tecnologie per rendere l’impianto pronto a far fronte alle sfide della transizione e di un mercato dell’energia in costante evoluzione».