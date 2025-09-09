Poste Italiane annuncia che è aperto e nuovamente operativo, dopo gli interventi Polis, l’ufficio postale di Mignanego.

Sono terminati nella sede di Mignanego, i lavori di ammodernamento e ristrutturazione finalizzati ad accogliere anche tutti i principali servizi della pubblica amministrazione grazie al progetto “Polis-Casa dei Servizi Digitali”, l’iniziativa ideata da Poste Italiane per promuovere la coesione economica, sociale e territoriale nei 7 mila Comuni con meno di 15 mila abitanti contribuendo al loro rilancio.

Tra gli interventi effettuati il rinnovo della pavimentazione, lavori di tinteggiatura, nuovi arredi, postazioni ergonomiche, nuova illuminazione a led a basso impatto energetico.

Oltre ai servizi postali, finanziari, di assicurazione ed energia nell’ufficio postale sono disponibili a sportello anche i servizi Inps e i servizi anagrafici, con quindici certificati anagrafici e di stato civile a disposizione dei cittadini che sono registrati dal comune di competenza in Anpr (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente) di cui è titolare il Ministero dell’Interno.

L’ufficio postale di via Visegni 2/A è a disposizione dei cittadini con il consueto orario: 8.20 – 13.35 da lunedì a venerdì e il sabato fino alle 12.35.

Dopo l’autorizzazione della Commissione europea a fine ottobre 2022 i lavori di ristrutturazione sono stati avviati in oltre 4.000 uffici postali in tutta Italia ed entro la fine del 2026 saranno complessivamente 7.000 i nuovi uffici Polis.