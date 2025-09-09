Sarà presentato giovedì 11 settembre, dalle ore 9.30, nella sede di Scuola di Robotica in via Balbi 1/a a Genova, il catalogo dei corsi di formazione dell’Hub Liguria, Piemonte, Valle d’Aosta di Dicolab. Cultura al digitale, il sistema formativo promosso dal ministero della Cultura – Digital Library nell’ambito del Pnrr Cultura 4.0, realizzato dalla Scuola nazionale del patrimonio e delle attività culturali e finanziato dall’Unione europea – Next GenerationEu.

L’Hub è gestito da CampuStore in collaborazione con Fondazione Santagata, ISTUD Business School e Scuola di Robotica e fa parte di una rete di 10 hub che diffondono sul territorio nazionale le azioni di Dicolab. Cultura al digitale. Per i professionisti e gli operatori del sistema culturale locale continua l’offerta di formazione in presenza sui temi della trasformazione digitale del settore culturale.

L’evento si aprirà con i saluti istituzionali di Simona Ferro (assessore Cultura Regione Liguria), Giacomo Montanari (assessore Cultura Comune di Genova) e Monica Cavallini (Progetto Scuola Digitale Liguria).

«La Liguria possiede un patrimonio culturale straordinario – afferma l’assessore regionale Simona Ferro – che rappresenta un elemento fondamentale della nostra identità. La trasformazione digitale è una sfida e un’opportunità per valorizzare questo patrimonio, renderlo più accessibile e potenziare le competenze degli operatori del settore. L’Hub di Dicolab a Genova è uno strumento prezioso per accompagnare musei, archivi e biblioteche in questo percorso di innovazione e crescita condivisa. Investire nella trasformazione digitale del nostro patrimonio culturale e nella crescita delle competenze di chi lo tutela significa investire nel futuro della Liguria».

Seguirà l’intervento di Fabrizio Pedroni della Scuola nazionale del patrimonio e delle attività culturali, che illustrerà il progetto Dicolab. Cultura al digitale. Successivamente i partner dell’Hub – Alessandro Ferro, account manager di CampuStore, Emanuele Micheli, presidente di Scuola di Robotica, Paola Borrione, presidente di Fondazione Santagata e Marella Caramazza, direttore generale di ISTUD Business School – presenteranno il programma dei corsi che si terranno tra settembre e dicembre 2025 e la novità degli eventi di engagement e

capacity building aperti al pubblico, che si terranno in autunno a Torino e in Valle d’Aosta.

Una tavola rotonda riguardo “Stato dell’arte e futuro della trasformazione digitale del settore culturale nel territorio ligure” porterà il punto di vista sul tema di Ilaria Bonacossa, Palazzo Ducale di Genova, Antonella Traverso, DRM Liguria, Francesca Imperiale, Archivio di Stato di Genova, e Silvia Campailla, Comune di Genova.

L’evento sarà trasmesso anche in streaming sul canale YouTube di Scuola di Robotica.

A conclusione della mattinata, i presenti saranno coinvolti nella Digi Lab Experience: in postazioni diffuse nella sede con demo di tecnologie innovative ed esperienze immersive, per sperimentarne l’uso e discuterne le potenzialità per il settore culturale con gli esperti di CampuStore e Scuola di Robotica.

Liguria, Piemonte e Valle d’Aosta vantano circa 1120 biblioteche e oltre 580 tra musei e archivi. Un patrimonio culturale importante, che l’innovazione digitale applicata al settore culturale può contribuire a tutelare e valorizzare. L’Hub agisce proprio in questa direzione, con un’offerta di corsi di formazione continua e aggiornamento professionale dedicata a chi è impegnato a guidare e intervenire nel processo di trasformazione digitale del settore.

Tra settembre e dicembre 2025 l’Hub ha in programma 15 corsi a Genova, Torino, Asti e Morgex (Aosta) dedicati a rafforzare e sviluppare le competenze degli operatori e professionisti culturali per renderli protagonisti della gestione della trasformazione digitale, oltre a 3 eventi di engagement e capacity building per incontrare nuovi interlocutori sul territorio.

Il semestre sarà ufficialmente inaugurato alle 14.00 dell’11 settembre presso Scuola di Robotica con il corso “Obsolescenza tecnologica e conservazione digitale: sfide e soluzioni” a cura di Anna Maria Marras (Università degli Studi di Torino, AVICOM) ed Emanuele Micheli (Scuola di Robotica). La partecipazione è gratuita – con limite di 25 partecipanti – previa registrazione sulla pagina web dell’Hub Liguria, Piemonte e Valle d’Aosta.

I corsi, della durata di 3 ore ciascuno, affronteranno tematiche chiave tra cui la comunicazione digitale, le strategie digitali per gli istituti MAB, l’integrazione del digitale per gestire e valorizzare il patrimonio culturale, l’innovazione dei servizi culturali, l’esperienza del visitatore, la gamification, l’applicazione di tecnologie avanzate come la realtà aumentata e l’intelligenza generativa.

I corsi sono sviluppati per migliorare le competenze del personale del ministero della Cultura e delle altre pubbliche amministrazioni, del personale di istituti culturali pubblici e privati, delle imprese e dei professionisti del settore culturale e creativo, di laureandi e ricercatori di università e accademie. La formazione è gratuita e certificata con Open Badge, lo standard di certificazione digitale delle conoscenze e delle competenze acquisite utilizzato a livello europeo e spendibile in tutte le sedi europee e nazionali.