Poste Italiane comunica che in provincia di Genova la nuova Super App è stata usata scaricata e da oltre 120 mila clienti dal lancio, avvenuto i primi di luglio, a oggi I Comuni della provincia in testa per utilizzo della nuova App sono Genova, Chiavari, Rapallo e Sestri Levante.

La nuova APP, che in tutta Italia conta quasi nove milioni di utilizzatori attivi è leader tra le app gratuite in Italia su Apple Store e Google Play. “Un risultato si legge in una nota della società – che dimostra l’efficacia della strategia digitale di Poste Italiane, che punta a rendere il gruppo una piattaforma di relazione e connessione con i clienti, offrendo in modalità omnicanale servizi di qualità e tutte le novità relative all’offerta”.

L’App rappresenterà l’unico punto d’ingresso per l’intero ecosistema dei servizi digitali offerti dal gruppo guidato da Matteo Del Fante, ed è stata progettata per offrire un’esperienza completa, sicura e intuitiva, con l’obiettivo di rendere la vita più semplice ai 46 milioni di clienti di Poste Italiane.

La Super App è personalizzata in base alle preferenze del singolo cliente e nel contesto digitale rappresenta un cantiere in costante evoluzione che prevederà ulteriori sviluppi, in particolare sul fronte della personalizzazione, grazie anche all’impiego dell’intelligenza artificiale, adattandosi ai comportamenti, alle abitudini di utilizzo e alle esigenze di ognuno.

Con la Super App è possibile prenotare il proprio turno all’ufficio postale e precompilare alcuni moduli e documenti, velocizzando le operazioni allo sportello. L’App permette di amministrare il proprio conto corrente BancoPosta, le carte di pagamento Postepay e i prodotti di risparmio, oltre a gestire le polizze assicurative, controllare le linee telefoniche fisse e mobili, tenere d’occhio le forniture di energia, senza dimenticare la possibilità di spedire pacchi e posta. Un’importante novità è il wallet digitale, uno spazio unico dove conservare carte di pagamento di Poste Italiane, documenti, carte fedeltà, spedizioni e prenotazioni.