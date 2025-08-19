La Camera di Commercio Riviere di Liguria presenta GreenCam, la nuova piattaforma del Sistema camerale dedicata a transizione energetica, sostenibilità ambientale, economia circolare.

Questo strumento, finanziato dal Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza) nell’ambito dell’accordo di cooperazione tra Unioncamere e il ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, è un servizio gratuito di accompagnamento dedicato alle piccole e medie imprese, e in generale ai territori, finalizzato all’informazione completa su tematiche relative al miglioramento delle condizioni ambientali ed energetiche.

GreenCam consente di informare e formare i soggetti territoriali con interesse sull’implementazione delle Comunità Energetiche Rinnovabili (Cer) attraverso documenti e video pillole di approfondimento, eventi sul territorio, esperti e simulazioni. La piattaforma offre anche un servizio di orientamento sugli strumenti istituzionali sviluppati nell’ambito della sostenibilità ambientale e della transizione energetica.

GreenCam fornisce un servizio di simulazione di prefattibilità di una Comunità Energetica Rinnovabile (Cer), denominato CERCam: le imprese che vi accedono, inserendo una serie di dati specifici, sviluppano automaticamente un report utile ai fini di una valutazione di fattibilità tecnica ed economica di una Cer, da costituire o già costituita.

Dal sito, inserendo i dati della propria impresa, è inoltre possibile ottenere una simulazione e scoprire gli incentivi e i benefici economici attualmente disponibili.

Per più informazioni: pid@rivlig.camcom.it