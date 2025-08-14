«Mi spiace rettificare le dichiarazioni della sindaca Salis: il Mit non ha mai autorizzato Aspi a ridurre gli impegni post-Morandi. Tutti i lavori previsti dal protocollo dovranno essere mantenuti nei tempi e nei modi stabiliti. Per quanto riguarda i ponti comunali, non furono inseriti dal governo giallo-rosso perché di competenza del Comune. La precedente giunta ha terminato l’analisi dello stato delle opere e ha iniziato a rifarne una parte. Ci auguriamo che la nuova amministrazione prosegua – prontamente – con gli interventi previsti».

Lo dice in una nota il deputato e vice ministro al Mit Edoardo Rixi.