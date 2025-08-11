Liguri in Borsa: brilla EdiliAcrobatica

La chiusura di Borsa delle aziende liguri o di interesse per la Liguria

Di seguito il nostro aggiornamento quotidiano relativo alla chiusura di Borsa delle quotate liguri o di interesse per la Liguria. Bper Banca: 8,794 (+0,85%), apertura a 8,80 euro Centrale del Latte d’Italia: 3,14 (+1,29%), apertura a 3,14 euro Circle: 7,24 (+0,28%), apertura a 7,28euro EdgeLab: EdiliziAcrobatica: 5,88 (+3,16%), apertura a 5,64 euro Erg: 18,79 (-1,57%), apertura a 19,22 euro Fincantieri: 16,78 (+0,06%), apertura a 16,55 euro Giglio Group: 0,236 (+0,00%), apertura a 0,236 euro Gismondi 1754: Iren: 2,518 (-0,16%), apertura a 2,528 euro Leonardo: 45,11 (-0,70%), apertura a 44,18 euro Maps: 3,39 (-1,45%), apertura a 3,45 euro Orsero: 14,32 (-0,28%), apertura a 14,46 euro Racing Force: 4,70 (-0,21%), apertura a 4,71 euro Redelfi: 6,45 (+0,62%), apertura a 6,45 euro Sanlorenzo: 29,65 (-1,82%), apertura a 30,20 euro