Una nuova nave da circa mezzo miliardo di euro va a incrementare il portafoglio di T. Mariotti: si tratta di una nave da crociera super lusso e sarà interamente costruita e realizzata nei cantieri dell’azienda. A dirlo è Antonio Apa, coordinatore Uilm Liguria.

«Non c’è dubbio che l’acquisizione di questa commessa non sarà l’ultima e risponderebbe ai piani di espansione del gruppo – dice Apa -. Genova, sta facendo un salto di quantità e di qualità in termini di un polo fondamentale della navalmeccanica, non solo nel settore delle navi di lusso ma anche nel militare, compresi i nuovi scenari dell’attività subacquea».

T. Mariotti, cantieri che fanno parte della holding Genova Industrie Navali, si occupano della costruzione di navi da crociera di lusso ultra, megayacht e costruzione di navi da rifornimento.

«È inevitabile che un carico di lavoro di queste dimensioni ha necessità di avere più spazi – sottolinea Apa -, faciliterebbe anche la costruzione delle nuove navi e garantirebbe anche un maggior flusso occupazionale. È opportuno che le forze politiche, oltre a insediare il nuovo gruppo delle riparazioni navali, intervengano in questa direzione, in quanto il settore delle riparazioni navali non da oggi è un volano per l’economia della Liguria, ma anche perché rappresenta ancora oggi una realtà occupazionale di circa 4000 addetti più l’indotto».