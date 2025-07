Sono 14.140 le assunzioni previste nel mese di luglio in Liguria, che saliranno a 33.850 considerando il trimestre fino a settembre. Di queste, oltre la metà sono in provincia di Genova: 7.080 a luglio e 18.530 nel trimestre. A dirlo è il Bollettino del Sistema informativo Excelsior, realizzato da Unioncamere e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, grazie al Programma nazionale Giovani, donne e lavoro cofinanziato dall’Unione europea, che ogni mese elabora le previsioni occupazionali.

Per la maggior parte le assunzioni programmate dalle imprese della Liguria nel corso del mese sono nel settore del turismo e della ristorazione (30,2%), seguite dal commercio (17,8%), servizi alle persone (10,8%) e costruzioni (9,5%).

Per quanto riguarda le professioni più richieste, nel mese di luglio le imprese liguri cercano principalmente esercenti e addetti nelle attività di ristorazione (3.670 lavoratori), addetti alle vendite (1.360) e personale non qualificato per i servizi di pulizia (1.150).

Le provincie più attive nella ricerca di personale risultano quelle di Savona, Imperia e La Spezia con oltre un’impresa su cinque intenzionata ad assumere lavoratori, mentre a Genova la percentuale è leggermente inferiore (17,9%).