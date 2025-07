È stato inaugurato ieri dall’assessore regionale all’Urbanistica Marco Scajola e dalla sindaca Fabrizia Pecunia il rinnovato ascensore di collegamento tra via Pecunia e via De Gasperi nel Comune di Riomaggiore.

Un intervento atteso, da cittadini e turisti, costato complessivamente 450 mila euro di cui 250 mila a carico della Regione Liguria, per rendere un’intera area più funzionale, accessibile e superare i problemi di manutenzione che l’hanno caratterizzata negli anni.

«Un altro lavoro di rigenerazione urbana portato a compimento – ha detto l’assessore regionale Marco Scajola –. Nella sola provincia della Spezia sono 17 quelli effettuati dal 2021 a oggi per un investimento complessivo di 4 milioni di euro».

«Con questo intervento di ripristino – ha spiegato la sindaca di Riomaggiore Fabrizia Pecunia – abbiamo finalmente risolto problemi presenti fin dalla fase di realizzazione e resi evidenti già alla prima inaugurazione del 2017, criticità che avevano purtroppo impedito l’attivazione dell’impianto per oltre dieci anni dall’avvio del cantiere nel 2006».

Nel dettaglio il lavoro ha previsto: sistemazione della zona esterna, con la realizzazione di un nuovo spazio verde e di un percorso di collegamento tra lo sbarco della scala interna e il livello di via de Gasperi con le rispettive illuminazioni. Per ciò che concerne l’ascensore è stato fatto un restyling totale comprensivo di parti metalliche e in vetro