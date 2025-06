Nuova diga foranea, il consiglio dei ministri stanzia oltre 140 milioni

Il viceministro Rixi: «Così garantito l'avvio della gara per la fase B»

«Il consiglio dei ministri − dice − ha approvato un provvedimento fondamentale per Genova e per tutto il sistema portuale nazionale: al fine di garantire nelle prossime settimane l’avvio della gara per i lavori della fase B della nuova diga foranea, è stata autorizzata una spesa di 50 milioni di euro per il 2026 e di 92,8 milioni per il 2027. La nuova diga foranea di Genova è un investimento sul futuro della logistica, dell’occupazione e della competitività dell’Italia nel Mediterraneo. Con queste nuove risorse mettiamo in sicurezza il cronoprogramma e confermiamo la volontà di procedere senza rallentamenti nella realizzazione dell’infrastruttura».

