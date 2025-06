Il consiglio comunale di Sestri Levante ha approvato, nella seduta di ieri, una variazione di bilancio articolata e strategica, che segna un passo concreto nella direzione del sostegno alle famiglie, alle imprese locali e alla manutenzione della nostra città.

Nella nota del gruppo consiliare Solinas sindaco, a firma di Albino Armanino, Luca Balotta, Lidiana Michelon, Leonardo Sanguineti, Paolo Smeraldi, Elisa Troglio, si legge:

“Siamo particolarmente orgogliosi dello stanziamento di 65 mila euro per le agevolazioni Tari alle famiglie, una cifra quasi dieci volte superiore rispetto a quanto messo in campo dalla precedente amministrazione. A questi si aggiungono 3.700 euro destinati alle imprese impegnate nel recupero delle eccedenze alimentari: fondi che si sommano al bonus Tari nazionale. Un segnale chiaro di attenzione alle fragilità e alle imprese che contribuiscono concretamente al contrasto allo spreco. Questa variazione non si limita agli interventi sul fronte Tari. Parliamo di una manovra che comprende anche l’applicazione di avanzo vincolato, lo spostamento di fondi, il recupero di maggiori entrate e una redistribuzione accurata delle risorse disponibili”.

Sono previsti investimenti importanti su diversi fronti:

Oltre 21.000 euro per manutenzioni ordinarie nelle scuole, nelle biblioteche, negli impianti sportivi e negli edifici comunali;

Più di 85.000 euro per incentivare opere pubbliche;

60.000 euro per interventi sulla sicurezza urbana e stradale, destinati a videosorveglianza e nuova segnaletica;

Miglioramenti nei servizi informatici, nelle utenze delle strutture pubbliche e nei servizi cimiteriali e di protezione civile.

“Di fronte a misure che, a nostro avviso, rappresentano scelte di assoluto buon senso, dispiace constatare l’atteggiamento dell’opposizione – fatta eccezione per il gruppo “Sestri nel cuore” – che ha scelto di non sostenere questa manovra, astenendosi su un provvedimento che porta benefici concreti alla collettività. È davvero difficile comprendere le ragioni di una scelta così distante dai bisogni reali della città. Ci saremmo aspettati senso di responsabilità e disponibilità a sostenere misure che non hanno colore politico, ma rispondono a urgenze e priorità condivise. Il nostro gruppo continuerà a lavorare e a sostenere, con lo stesso spirito di servizio e con la stessa determinazione, l’Amministrazione comunale, consapevoli che le risposte ai cittadini passano dai fatti, non dalle polemiche”.