Sanilog: nasce Priorità Salute, quaderno semestrale dedicato alla salute e al benessere dei lavoratori della filiera logistica e ai temi della sanità integrativa. La pubblicazione è scaricabile su www.sanilog.info e sarà disponibile anche in occasione degli eventi del Fondo e all’interno di alcuni importanti appuntamenti del settore

Un luogo virtuale e periodico di informazione, confronto e condivisione di idee, proposte e spunti di riflessione dedicato alla salute, alla prevenzione e al benessere dei lavoratori della filiera logistica ma anche ai temi della sanità integrativa e alle sinergie attivabili tra il Servizio Sanitario Nazionale e la sanità privata.

Sanilog è il fondo integrativo del Servizio Sanitario Nazionale per il personale dipendente del settore logistica, trasporto merci e spedizione che conta oggi oltre 330.000 iscritti in rappresentanza di oltre 11.000 aziende del Paese.

«Con Priorità Salute – spiega Piero Lazzeri, presidente di Sanilog – vogliamo creare uno spazio di confronto e informazione che coinvolga lavoratori, aziende, stakeholder istituzionali e mondo sanitario in un dialogo costruttivo per una sanità più accessibile e sostenibile. Questo nuovo quaderno semestrale nasce dalla consapevolezza che la comunicazione in ambito sanitario, anche nell’ambito di attività di un fondo sanitario integrativo di origine contrattuale, deve essere chiara, autorevole, trasparente ed empatica. Obiettivi che cercheremo di cogliere con impegno e senso di responsabilità attraverso approfondimenti e analisi e il contributo di esperti qualificati».

«L’obiettivo di Sanilog – precisa Walter Barbieri, vicepresidente di Sanilog. non è solamente quello di fornire un concreto sostegno alla spesa sanitaria privata dei lavoratori del settore della logistica, trasporto merci e spedizione, ma anche di essere un alleato degli iscritti nella promozione di stili di vita sani e consapevoli» ha proseguito vuole essere uno strumento concreto a supporto della salute delle lavoratrici e dei lavoratori del comparto e un punto di riferimento informativo e culturale per il secondo pilastro del sistema sanitario nazionale».

«L’idea di lanciare un quaderno semestrale – aggiunge Valeria Contu, direttore generale di Sanilog – è nata nel novembre 2023 in occasione del primo convegno nazionale Sanilog tenutosi a Roma. In tale occasione era emersa con forza l’esigenza di dare continuità all’evento attraverso una pubblicazione periodica di carattere informativo e culturale. Con Priorità Salute confidiamo di aver soddisfatto tale richiesta e cercheremo di trattare a tutto tondo i principali temi legati al mondo della sanità integrativa, prevenzione, welfare e benessere lavorativo».

Ogni numero conterrà contributi di esperti del mondo medico-scientifico, interviste, approfondimenti tematici, aggiornamenti normativi e buone pratiche di prevenzione e corretti stili di vita.

La prima uscita, scaricabile da oggi su www.sanilog.info, affronta diverse tematiche d’interesse: dal valore di un fondo sanitario contrattuale analizzato in una logica sindacale alla fotografia del comparto dei fondi sanitari integrativi, fino all’importanza del movimento, insieme ad una guida alle scelte alimentari e salutari. E ancora, l’applicazione dell’AI nei percorsi fisioterapici, la “medical second opinion” come strumento clinico nei casi di malattie rare o gravi, l’arte medica e l’etica del rischio e la sostenibilità del servizio sanitario nazionale.

Priorità Salute sarà scaricabile gratuitamente in formato digitale dal sito di Sanilog e verrà inviata agli iscritti e alle aziende aderenti, alle parti sociali, alle principali istituzioni ed enti del comparto. Il quaderno verrà inoltre distribuito in occasione degli eventi del Fondo e all’interno di alcuni importanti appuntamenti del settore tra cui, ad esempio, le assemblee generali delle associazioni socie fondatrici.

Sanilog è il fondo integrativo del Servizio sanitario nazionale per il personale dipendente del settore cui si applica il contratto collettivo nazionale del lavoro logistica, trasporto merci e spedizione.