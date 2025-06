Sarà “Concretizzare il green oltre l’utopia” il tema portante della seconda edizione del Forum nazionale sull’energia, in programma il 6 e 7 giugno 2025 all’Hotel Excelsior Palace Portofino Coast di Rapallo. Un evento che riunirà esperti di settore, rappresentanti istituzionali, imprese e ricercatori, con l’obiettivo di affrontare i principali nodi strategici della politica energetica italiana.

Tra i contributi istituzionali, si segnalano: venerdì il collegamento del ministro Gilberto Pichetto Fratin, ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e l’intervento di Edoardo Rixi, viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e, sabato mattina, l’intervento di Alberto Bagnai, presidente della Commissione parlamentare di controllo sull’attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale.

I lavori si apriranno venerdì 6 giugno alle 9.30 con il saluto di Massimiliano Monti, editore di Telenord, seguito dall’intervento in collegamento di Gilberto Pichetto Fratin. A seguire l’intervista esclusiva a Fabrizio Fabbri, amministratore delegato del Gruppo Ansaldo Energia, e le relazioni introduttive di Stefano Besseghini, presidente di Arera (da remoto), Paolo Arrigoni, presidente di GSE, e Andrea Durante, capo unità Bei.

La prima sessione sarà dedicata ai quattro pilastri della politica energetica: sicurezza approvvigionamento, competitività economica, decarbonizzazione e innovazione tecnologica, con due panel moderati da Romina Maurizi, direttrice di Quotidiano Energia, e Matteo Cantile, direttore di Telenord.

Interverranno: Massimo Derchi, chief operations officer di Snam; Paolo Merli, amministratore delegato di Erg; Antonio Gozzi, presidente di Duferco; Matteo Cimenti, presidente di Federchimica-Assogasliquidi; Marta Bucci, direttore generale di Proxigas; Lorenzo Romeo, chief corporate strategy officer di Italgas; Francesco Giunti, head of industrial transformation integrated initiatives & hydrogen di Eni; Sonia Sandei, special advisor Assoclima; Fabrizio Pirri, direttore del centro di Torino dell’Istituto Italiano di Tecnologia; Carlo Ferri, responsabile innovazione el Gruppo Hera; Leonardo Brunori, energy executive vicepresident di Rina; Stefano Bianchi, amministratore delegato di Fichtner Italia; Gabriele Melluso, presidente di Assoutenti Nazionale APS.

La seconda sessione sarà dedicata al ruolo del nucleare nel mix energetico nazionale. Verranno analizzate le prospettive di reintroduzione o sviluppo di nuove tecnologie, ma anche le criticità legate alla sicurezza, alla gestione dei rifiuti radioattivi e al consenso pubblico. Si alterneranno sul palco i professionisti di alcune delle principali aziende nazionali e internazionali: Daniela Gentile, amministratore delegato di Ansaldo Nucleare; Luca Mastrantonio, head of nuclear innovation Enel; Elisabeth Rizzotti, founder & coo, managing director Italy newcleo; Carlo Massagli, presidente di Sogin; Giovanni Grasso, chief technology officer di ASG Superconductors; Alessandro Del Nevo, responsabile divisione di ingegneria sperimentale Enea; Milena Roveda, ceo di Gauss; Massimo Debenedetti, amministratore delegato del Cetena. La chiusura della mattinata sarà affidata all’intervento di Edoardo Rixi.

Nel pomeriggio, dalle 14.15, si parlerà di transizione energetica nei trasporti, con l’apertura dedicata al settore shipping, in collaborazione con The International Propeller Club-Port of Genoa. Dopo l’introduzione di Stefania Timperi (head of opportunity identification, industrial transformation Eni), modererà il panel Franco Porcellacchia, board member di Ecospray. Interverranno: Marco Novella, amministratore delegato e presidente di Sofipa; Enrico Molisani, amministratore delegato di Wegal; Stefano Messina, presidente di Assarmatori; Gian Paolo Dalle Vedove, country manager Lloyd’s Register; Andrea Cogliolo, senior director di Rina cercheranno risposte tra nuove tecnologie, regolamentazioni e carburanti sostenibili.

L’utilizzo dei carburanti alternativi nel tpl, in particolare l’idrogeno, sarà il focus degli interventi di Andrea Bottazzi, responsabile manutenzione Tper Bologna e di Michele Petraccone, responsabile commerciale Wolftank. A corredo di questa sessione, il panel moderato da Simone Galdi, giornalista Telenord, affronterà le strategie nazionali e il piano operativo per lo sfruttamento dell’idrogeno con Alessandro Venanzini, v.p. sales Danieli Centro Combustioni e Fabio Magrassi, business area manager dell’area energy & sustainability Stam.

Seguirà un approfondimento sulla trazione nel tpl su gomma, moderato da Riccardo Genova, direttore Diten – Università di Genova. Interverranno: Carola Codognotto, event & communication assistant Istituto Internazionale delle Comunicazioni; Fabio Gregorio, responsabile innovazione servizio e tecnologie Amt Genova; Luigi Di Stasio, direttore manutenzione Ctm Cagliari. A seguire, un panel dedicato all’idrogeno nel tpl, moderato da Simone Galdi (Telenord) con Alessandro Venanzini, VP sales Danieli Centro Combustioni; Fabio Magrassi, business area manager energy & sustainability Stam.

Le ultime sessioni, moderate dai giornalisti Simone Galdi e Romina Maurizi, affronteranno tre temi cruciali: energie rinnovabili, riqualificazione energetica degli edifici e bioenergie.

Energie rinnovabili: come conciliare transizione ecologica e tutela del paesaggio? Ne discuteranno, dopo l’introduzione di Massimiliano Atelli, presidente della commissione PNRR-PNIEC (MASE): Alessandro Migliorini, country manager Italy European Energy; Paolo Picco, presidente Federidroelettrica; Enrico Erulo, direttore corporate affairs Tirreno Power; Paolo Mezzera, direttore energie Rinnovabili Iren Energia; Claudio Monteforte, Ceo E co-Founder Idnamics; Carlo Bassanini, direttore commerciale Coopservice; Furio Truzzi, presidente onorario Assoutenti Nazionale APS.

Riqualificazione energetica degli edifici: da obbligo normativo a opportunità per ridurre consumi, rilanciare l’edilizia e migliorare la qualità della vita urbana. Ne parleranno: Luca Conti, amministratore delegato E.ON Italia; Riccardo Bani, co-founder & Ceo Veos; Carlo Bassanini, direttore commerciale Coopservice.

Bioenergie: una risorsa sottoutilizzata ma strategica per la decarbonizzazione in contesti difficilmente elettrificabili. Interverranno: Franco Cotana, amministratore delegato RSE (da remoto); Giorgio Segre, head of green gas development Italgas e Andrea Baldini Ceo Wagaenergy.

La giornata di sabato 7 giugno sarà moderata da Matteo Cantile, direttore di Telenord, e si aprirà alle ore 10 con un intervento istituzionale di grande rilievo: l’on. Alberto Bagnai, presidente della Commissione parlamentare di controllo sull’attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, offrirà una riflessione sull’intersezione tra politiche economiche, sociali e sviluppo sostenibile.

Seguirà una sessione dedicata al tema cruciale della legislazione in materia energetica e ambientale moderata da Gabriele Lamonica di MF Newswires. Parteciperanno Valentina Canalini, dello Studio Gatti Pavesi Bianchi Ludovici, con un focus sugli aspetti normativi e regolatori; di Giuseppe Zampini, past president di Confindustria Genova e Liguria e già amministratore delegato e presidente di Ansaldo Energia, che porterà una prospettiva industriale.

La mattinata si concluderà con l’intervento del prof. Lucio Rossi, del Dipartimento di Fisica dell’Università di Milano, che illustrerà “Il contributo della superconduttività nell’energia green”, approfondendo il potenziale di questa tecnologia innovativa per migliorare l’efficienza e la sostenibilità della produzione e distribuzione energetica. A seguire, saranno tracciate le conclusioni finali, con un bilancio dei temi emersi e uno sguardo alle prospettive future del sistema energetico italiano.