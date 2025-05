Il rinvio al 9 luglio dei dazi all’Unione Europea da parte di Trump e la dichiarazione rilasciata durante il weekend dalla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, che l’Europa è pronta a portare avanti i colloqui con gli Usa in modo rapido e deciso hanno lanciato le Borse europee, tutte in netto rialzo. Milano segna +1,30%, Madrid +0,83%, Francoforte +1,68%, Parigi +1,21%. Spread Btp/Bund sui 101 punti (variazione-2,13%, rendimento Btp 10 anni +3,57%, rendimento Bund 10 anni +2,56%).

A Piazza Affari boom di Stellantis (+5,01%), che beneficia del rinvio dei dazi come tutto il comparto auto. In ripresa anche industriali e tecnologici, con St (+2,76%) e Interpump (+2,63%). In ottima salute anche la difesa, con Leonardo (+3,31%) e Iveco (+3,08%) che beneficia delle indiscrezioni sulle offerte pervenute per la sua divisione Defence. Da segnalare che il titolo Terna ha chiuso la seduta a 9,052 euro/azione (+0,69%) superando la soglia dei 9 euro ad azione per la prima volta dalla quotazione della società avvenuta il 23 giugno 2004.

Ancora debole il dollaro, con il cambio euro/dollaro ai massimi da cinque settimane a 1,138 (+0,17%).

Poco mosso il prezzo del petrolio, con il Wti agosto che vale 61 dollari al barile (+0,15%), e il Brent 64,3 dollari (+0,1%).