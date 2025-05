La Borsa di Milano apre in ribasso, l’indice Ftse Mib segna un calo dello 0,46% a quota 40.365 punti. Tra i più venduti Stellantis (-1,95%), Monte Paschi (-1,61%) e Buzzi (-1,55%). Marginali i guadagni: Terna (+0,81%) guida il listino, seguita da Enel (+0,36%).

Le Borse europee aprono in calo, sulla scia dei mercati in Asia.

Francoforte parte in ribasso dello 0,44%, Londra dello 0,45%, Parigi dello 0,5%.

Seduta in calo per le Borse in Asia sulle preoccupazioni per la proposta di legge sul taglio delle tasse che minaccia di aumentare il deficit degli Stati Uniti. Tokyo ha perso lo 0,84%.

Prezzo del petrolio in lieve rialzo questa mattina sui mercati delle materie prime: il Wti con consegna a luglio è scambiato a 61,70 dollari al barile con un aumento dello 0,21% mentre il Brent sempre con consegna a luglio passa di mano a 64,99 dollari con una crescita dello 0,12%.

Nei cambi euro poco mosso, scambiato a 1,1334 dollari (+0,03%) e a 162,4600 yen (-0,20%).

Lo spread tra Btp decennale italiano e il corrispondente Bund tedesco segna un aumento a 100 punti base (+1,01%). Il rendimento è a +3,65%.