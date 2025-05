Chiusura piatta delle Borse europee, in sintonia con la cautela di Wall Street che si muove con l’S&P-500 -0,13%. La Financial Stability Review di maggio, pubblicata oggi dalla Bce rileva che un marcato aumento dell’incertezza nelle politiche commerciali, di difesa, di cooperazione internazionale e di regolamentazione globali potrebbe mettere alla prova la stabilita’ finanziaria dell’area euro. Preoccupa gli investitori anche la proposta di legge di Bilancio del presidente Usa Trump, su cui i repubblicani hanno raggiunto un accordo, che prevede nuovi tagli fiscali per imprese e famiglie e potrebbe concorrere all’innalzamento del debito degli Stati Uniti. Milano segna +0,07%, Francoforte +0,36%, Parigi -0,40%, Londra +0,06%. Spread Btp/Bund sui 99 punti (variazione -0,65%, rendimento Btp 10 anni +3,63%, rendimento Bund 10 anni +2,64%).

A Piazza Affari guida il listino Fineco (+2,27%), in coda Campari (-2,02%)

Si indebolisce il dollaro, gli investitori lo stanno sostituendo con altri beni rifugio considerati più affidabili, tra cui l’oro. Il cambio tra euro e dollaro si attesta a 1,1337 (+0,5%), l’oro torna a salire sopra la soglia dei 3.300 dollari l’oncia (a 3.310,7 dollari in rialzo dello 0,7%),.

Cala il petrolio: -0,3% il Wti in scadenza ad agosto a 61,25 dollari al barile, a 65,15 dollari il Brent in consegna a luglio (-0,3%).