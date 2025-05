In occasione della Giornata mondiale sul tumore dell’ovaio, che si celebra ogni anno l’8 maggio, Regione Liguria, rinnova l’impegno nella promozione della conoscenza e della cura di una patologia oncologica ancora troppo spesso diagnosticata in fase avanzata.

Il tumore dell’ovaio è uno dei più insidiosi tra quelli ginecologici, con sintomi iniziali spesso vaghi e difficili da interpretare. Ogni anno, in Italia, colpisce circa 5.000 donne: in Liguria sono circa 150 le nuove diagnosi/anno e circa 500 pazienti in trattamento.

La giornata rappresenta non solo un momento di sensibilizzazione, ma anche un’occasione per rilanciare il valore della diagnosi precoce, dell’accesso equo alle cure e dell’approccio multidisciplinare alla malattia.

«La lotta contro il tumore dell’ovaio – sottolinea l’Assessore alla Sanità di Regione Liguria Massimo Nicolò – passa attraverso l’informazione, la ricerca e la formazione continua dei professionisti. Grazie alla collaborazione con le strutture sanitarie oggi sono offerti in tutta la Liguria percorsi sempre più personalizzati per accompagnare ogni donna lungo tutto il cammino di cura».

«Il tumore dell’ovaio è una malattia subdola che non dà sintomi specifici: informazione e diagnosi tempestiva sono infatti fattori determinanti per cambiare positivamente la storia evolutiva della malattia e la sua prognosi – chiarisce Serafina Mammoliti, oncologo medico e coordinatrice DMT delle neoplasie ginecologiche del San Martino. Per favorire la conoscenza di questa malattia, è stato organizzato un evento ECM regionale, il 20 maggio 2025, promosso dalla Consulta per la Lotta contro il Tumore dell’Ovaio, che coinvolgerà specialisti, medici di medicina generale e operatori sanitari in un confronto sulle strategie più avanzate di gestione clinica, integrazione terapeutica e supporto alla qualità della vita».

La Consulta per la lotta al tumore dell’ovaio, costituita presso Lilt Genova, si occupa di prevenzione, diagnosi, cura e assistenza alle pazienti affette da tumore ovarico in tutte le sue fasi ed è stata costituita per migliorare sempre di più la conoscenza e l’attenzione verso questo tumore. L’Associazione Lilt Genova, tra l’altro, ha il compito di promuovere attività di crowdfunding per il reperimento di fondi, al fine di garantire la realizzazione di progetti di ricerca, prevenzione, assistenza e cura alle pazienti affette da tumore ovarico.

L’evento ecm

L’evento, promosso dalla Consulta per la Lotta contro il Tumore dell’Ovaio, si propone di offrire aggiornamenti scientifici e pratici sul tema, fornendo ai professionisti del settore gli strumenti necessari per affrontare la malattia con competenza, migliorando così gli esiti clinici e la qualità della vita delle pazienti. Particolare attenzione sarà dedicata alla personalizzazione delle cure e alla gestione integrata della patologia, con l’obiettivo di migliorare il percorso terapeutico e assistenziale.

Quando: 20 maggio 2025 – ore 14.00-17.15

Dove: Sala Convegni, Ordine dei Medici, piazza della Vittoria 12/5 16121 Genova

Programma: https://www.gallerygroup.it/event/tumore-ovaio/

Iscrizione: la partecipazione è gratuita. Per iscriversi è necessario compilare il form disponibile a questo link.

Destinatari del corso: Medico Chirurgo (Oncologia, Ginecologia e Ostetricia, Radiodiagnostica, Medicina generale (Medici di Famiglia) e Infermiere. Crediti Ecm.

Ore formative: 2