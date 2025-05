Si celebra lunedì 5 maggio la Giornata internazionale dell’Ostetrica. La ricorrenza, istituita nel 1987 dalla International Confederation of Midwives (Icm, Confederazione internazionale ostetriche), ha come obiettivo quello di sottolineare il valore sociale e sanitario dell’ostetrica nel mondo, nonché il suo ruolo chiave nella tutela e nella promozione della salute della donna in tutto il suo ciclo vitale.

«Un grazie – afferma l’assessore alla sanità di Regione Liguria Massimo Nicolò – alle oltre 350 ostetriche che lavorano in Liguria e svolgono un ruolo prezioso nel sistema sanitario regionale, accompagnando le donne nei momenti di maggiore gioia della loro vita, con sensibilità e professionalità. La Giornata internazionale dell’Ostetrica è un’occasione preziosa per valorizzare il loro ruolo insostituibile nella vita di una donna ma anche nella prevenzione, nell’educazione sanitaria e nell’assistenza quotidiana. Le iniziative organizzate sul territorio testimoniano anche l’impegno delle nostre ASL e strutture ospedaliere nel promuovere una sanità sempre più vicina ai bisogni delle persone».

Diverse le iniziative organizzate in tutta la Liguria: Asl 3 e Ospedale Evangelico hanno organizzato consulenze gratuite, incontri con le ostetriche e laboratori esperienziali a cura del dipartimento interaziendale ostetrico ginecologico del bambino Asl 3-Evangelico. I temi degli incontri riguardano benessere in gravidanza e dopo il parto, prevenzione e salute del pavimento pelvico, allattamento e nutrizione. Le iniziative sono organizzate sul territorio presso Consultorio Familiare, Ospedale Villa Scassi e punto nascita dell’Ospedale Evangelico.

L’ospedale Galliera organizza una giornata dedicata alle ostetriche, in programma dalle 9.30 alle 16 nell’aula Capri al terzo piano: in programma la presentazione del team delle ostetriche e gli incontri dal titolo “Movimento in gravidanza”; “Sessualità in gravidanza e puerperio” e “Puerperio e dintorni: l’ostetrica risponde”.

Asl 1 patrocina e collabora con l’Ordine delle ostetriche per un evento in programma a Sanremo e Imperia il 3 maggio.

Asl 1 e Asl 2 supportano l’iniziativa dell’Ordine delle Ostetriche in programma tra sabato 3 e lunedì 5 maggio a Imperia, Sanremo e Savona con incontri e distribuzione di materiale informativo.

A Savona sarà anche allestita la mostra fotografica “Midwives: Critical In Every Crisis – come le ostetriche partecipano in momenti di crisi, sempre più frequenti”: un itinerario attraverso le attività delle nostre ostetriche in missione umanitaria durante le crisi, attimi di formazione, di sostegno, di nascita e di nutrizione attraverso gli occhi di chi c’era, c’è e ci sarà …sempre”. Le Ostetriche dell’Asl 4 saranno infine in piazza Matteotti a Chiavari per l’iniziativa aperta alla cittadinanza e dedicata, in particolare, alle donne in gravidanza e alle neomamme.

Il dettaglio delle iniziative

ASL 3 – EVANGELICO

CONSULENZE CONSULTORIO FAMILIARE ASL3

Quando: il 5 maggio dalle 9.00 alle 12.00

Dove: Consultorio di Via Rivoli (via Rivoli 4 cancello – Genova Carignano) percorso nascita, stanza 4, piano terra

Cosa: consulenze personalizzate con il team delle Ostetriche del Consultorio Familiare Asl3

Come: accesso diretto e gratuito

DUE LABORATORI ESPERIENZIALI

Quando: il 5 maggio dalle 9 alle 9.45 per donne in gravidanza e dalle 10 alle 10.45 per puerpere con neonati dai 3 ai 12 mesi

Dove: Consultorio di Fiumara (Palazzo della Salute, via Operai 80 – Genova Sampierdarena) percorso nascita, stanza 9, primo piano

Cosa: percorsi di gruppo per visualizzazioni e respirazione con il team delle Ostetriche del Consultorio Familiare Asl3

Come: accesso gratuito su prenotazione scrivendo a: amb.ostetrica@asl3.liguria.it

INCONTRO APERTO ALLA CITTADINANZA CON IL TEAM OSTETRICHE OSPEDALE VILLA SCASSI

Quando: il 5 maggio dalle 14.30 alle 15.30 – dalle 16.30 alle 17.30

Dove: Ospedale Villa Scassi (Corso Onofrio Scassi 1 – Genova Sampierdarena) Padiglione 7 primo piano

Cosa: incontro su vivere la maternità oggi, il ruolo dell’ostetrica in gravidanza nel parto e post-parto, servizi offerti da Asl3 in maternità e dopo, il rientro a casa con il bebè, maternità e legislazione

Come: accesso gratuito su prenotazione fino a esaurimento posti (max 20 persone) chiamando il numero 010 849 2521 dalle 9.00 alle 14.00

L’OSTETRICA E IL NUOVO AMBULATORIO DELLA RIABILITAZIONE DEL PAVIMENTO PELVICO

Quando: il 5 maggio dalle 17.30 alle 18.30 in accesso gratuito e diretto

Dove: Ospedale Villa Scassi (Corso Onofrio Scassi 1 – Genova Sampierdarena) Padiglione 7 piano terra

Cosa: uno spazio per parlare di benessere e prevenzione delle disfunzioni del pavimento pelvico con il team delle Ostetriche dell’Ospedale di Villa Scassi Asl3

Come: accesso diretto e gratuito

INCONTRI CON IL TEAM OSTETRICHE OSPEDALE EVANGELICO VOLTRI

Quando: il 4 e 5 maggio dalle 15 alle 16.30 e dalle 16.30 alle 18

Dove: Ospedale Evangelico Internazionale – Presidio di Voltri (Piazzale Gianasso 4 – Genova Voltri) Reparto Ostetricia, 5 piano, scala B

Come: Info e prenotazioni: ostetricia.voltri@ospedale-evangelico.it

Per informazioni:

Ufficio Comunicazione Asl3

comunicazioneasl3@asl3.liguria.it

010 849 7819 dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 17.30

GALLIERA

E.O Ospedali Galliera organizza una giornata dedicata alle ostetriche, in programma dalle 9.30 alle 16.00 presso l’aula Capri al terzo piano: in programma la presentazione del team delle ostetriche e gli incontri dal titolo “Movimento in gravidanza”; “Sessualità in gravidanza e puerperio” e “Puerperio e dintorni: l’ostetrica risponde”

ASL 1 e ASL 2 collaborano con l’Ordine delle ostetriche per un evento in programma il 3 maggio a Sanremo (via Escoffer dalle 10 alle 13), a Imperia (Piazza San Giovanni) e il 5 maggio a Savona, durante il quale saranno forniti materiale informativo, opuscoli sul ruolo dell’ostetrica, ma anche screening e salute della donna.

In Piazza Sisto IV e nell’atrio del Comune di Savona lunedì 5 dalle ore 10 alle 18 sarà inoltre allestita la mostra fotografica: “MIDWIVES: CRITICAL IN EVERY CRISIS – come le ostetriche partecipano in momenti di crisi, sempre più frequenti: un itinerario attraverso le attività delle nostre ostetriche in missione umanitaria durante le crisi , attimi di formazione , di sostegno , di nascita e di nutrizione attraverso gli occhi di chi c’era , c’è e ci sarà … sempre”. Nell’occasione saranno presenti le ostetriche per rispondere alle domande sui temi che affrontano prevenzione, gravidanza, nascita, allattamento, post- partum, pavimento pelvico, violenza sulle donne, punti nascita.

ASL 4

le Ostetriche dell’Asl 4 organizzano l’iniziativa aperta alla cittadinanza e dedicata, in particolare, alle donne in gravidanza e alle neomamme.

Dalle ore 10.30 alle 19.00, le Ostetriche della S.C. Ostetricia e Ginecologia di Lavagna e della S.S.A. Consultorio saranno presenti in piazza Matteotti a Chiavari per creare un momento di incontro con la popolazione in cui fornire informazioni sui servizi promossi dall’Asl 4 e sull’importanza del supporto ostetrico, offrendo un’opportunità di dialogo e confronto diretto.