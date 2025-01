Via libera dalla Regione Liguria al progetto esecutivo di costruzione del nuovo Ospedale di comunità di Campo Ligure.

L’approvazione è frutto di un accordo tra Regione Liguria, Asl 3 Genovese e Comune e comprende il rilascio del permesso di costruire, l’autorizzazione paesaggistica, gli adempimenti in materia idraulica e igienico-sanitaria e il parere di conformità ai fini della prevenzione incendi. Sarà, quindi, possibile iniziare subito i lavori.

L’intervento, previsto dal Piano sociosanitario regionale, ha l’obiettivo di ampliare l’offerta dell’ex presidio ospedaliero San Michele Arcangelo, dove attualmente è collocato un poliambulatorio Asl 3, garantendo assistenza sanitaria di prossimità ai cittadini. L’ospedale, finanziato dal Pnrr, sarà dotato di 16 posti letto.

Il nuovo ospedale erogherà assistenza sanitaria di breve durata, svolgendo una funzione intermedia tra il domicilio e il ricovero ospedaliero. La presa in carico è rivolta a soggetti che necessitano di interventi sanitari potenzialmente erogabili a domicilio, ma che richiedono un ricovero in queste strutture, in mancanza di idoneità del domicilio (strutturale e familiare) e di sorveglianza infermieristica continuativa.