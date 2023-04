Corso gratuito per diventare barman all’Accademia del Turismo di Lavagna

15 posti riservati a giovani disoccupati under 35. Per iscriversi c'è tempo fino al 21 aprile

L’Accademia del Turismo con sede a Lavagna ha aperto le iscrizioni al corso di formazione gratuito per conseguire la qualifica professionale di barman.

Sarà possibile presentare domanda di ammissione al corso fino al 21 aprile.

In totale sono previste 600 ore di formazione, di cui la metà si svolgeranno in aziende del settore di riferimento, che hanno aderito alla proposta formativa di Accademia del Turismo manifestando la loro disponibilità nell’essere partner attivi della formazione accogliendo gli allievi nelle proprie strutture grazie ad un’importante esperienza in alternanza formativa.

Il corso, cofinanziato dell’Unione europea, priorità 4 “occupazione giovanile” Pr Fse+ Regione Liguria 2021- 2027 Obiettivo specifico Eso 4.1, ha l’obiettivo di formare 15 giovani disoccupati di età inferiore ai 35 anni.

Tutte le informazioni sulle modalità di iscrizione e i requisiti di partecipazione si possono trovare sulla scheda bando sul sito dell’Accademia e per informazioni è possibile scrivere a info@accademiadelturismo.eu.

Chiara Rosatelli, direttrice di Accademia del Turismo spiega: «La proposta formativa è stata accolta con favore da diverse aziende, anche per come è articolato il percorso che permetterà un’esperienza di formazione presso il Leoni Trainig Lab, visite ad aziende vinicole, e per l’altra metà verrà svolto direttamente in formazione sul campo nelle aziende stesse. Questo progetto riteniamo sia una reale risposta ai fabbisogni lavorativi che quotidianamente emergono dal settore dando la possibilità a 15 giovani di iniziare un percorso formativo anche in azienda e alle aziende stesse di avere personale già pronto da inserire direttamente al proprio interno, una volta qualificato. I docenti, tra cui Francesco Leoni, sono tutti professionisti affermati nel loro ambito e anche le aziende coinvolte garantiranno un alto livello di formazione».

Francesco Leoni, imprenditore del settore food&beverage dichiara: «Diamo il via a questo progetto in collaborazione con l’Accademia del Turismo dettato da una grande richiesta e potenzialità del territorio sotto il punto di vista di una crescita turistica esponenziale dove tante aziende stanno cercando figure professionali e indubbiamente non c’è modalità migliore che appoggiarsi a strutture preparate e strutturate sotto il punto di vista della formazione. Quindi con grande piacere rinnovo questa collaborazione, così da poter potenziare al massimo queste figure professionali così ricercate, grazie una struttura come Leoni Trainig Lab che è totalmente dedicata dal punto di vista degli spazi, delle competenze e dell’attrezzatura stessa per preparare nella maniera e nella modalità migliore, nonché nei tempi più consoni delle figure professionali che possano dare manforte a questo grande incremento turistico».