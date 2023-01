Quali sono i cambiamenti che incidono di più nella vita di ognuno di noi? E come possiamo coglierli e viverli attraverso i nostri percorsi? Le risposte che arrivano dal mondo dell’arte sono sempre di grande suggestione, come conferma anche la mostra che si apre domani a Palazzo Ducale. Il titolo, non a caso, è “Cambiamenti”. Si svolgerà nello Spazio Divulgarti Eventi nel Cortile Maggiore del Palazzo, dal 13 al 26 gennaio 2023.

Ogni artista espone le proprie opere in un mix di offerta artistica che unisce stili diversi legati alle differenti origini degli autori e delle autrici: Italia, Polonia, Regno Unito e Stati Uniti. Ci si avventura fra i dipinti visionari e astratti di Maria Elisabetta Capogna, “una sognatrice a colori”, che utilizza tecniche digitali per dar vita a dipinti di grande effetto.

Si passa poi ad osservare i lavori di Dea Bender (M&D Artistries), che vuole affermare attraverso le sue opere l’importanza di raggiungere gli obiettivi “Step by step”, passo dopo passo. Sono altrettanto d’impatto le tele astratte di Marta Dunal. L’artista, originaria della Polonia, vuole andare al di là dei pensieri ed esprimere le sue emozioni trasferendo sulle opere un mondo effimero, a volte sfuggente e incomprensibile, altre invece multicolore e capace di diffondere sensazioni positive. I suoi dipinti mostrano audacia e sensibilità, grazie anche all’utilizzo di tecniche avanzate che permettono di osservare la parte più profonda dei sentimenti dell’artista, di quello che vuole trasmettere.

Questo e molto altro anche grazie alle opere di artisti come Fabi, Marília Justo, Amber Lavinia, Marzia, Biggi Vrgov.

Divulgarti, nata a Genova nel 2015 da un’idea di Loredana Trestin – gallerista e curatrice d’arte – opera attraverso la proposta culturale, in primo luogo organizzando mostre d’arte di artisti contemporanei in luoghi ricchi di storia culturale e di prestigio, come Palazzo Ducale e Palazzo Saluzzo dei Rolli a Genova, o Palazzo Zenobio a Venezia, sede della Biennale d’Arte, o in atelier di via Monte Napoleone a Milano e in altre location nazionali. Organizza inoltre incontri per favorire il dialogo tra arte e imprese, ma anche quello tra artisti e il mondo della scuola.

Luogo: Divulgarti Eventi Ducale, piazza Matteotti 9, Genova (Cortile Maggiore di Palazzo Ducale)

Direzione artistica e curatela: Loredana Trestin

Assistente curatore: Maria Cristina Bianchi

Responsabile organizzativo: Valentina Maggiolo

Oggetto: Vernissage mostra “Cambiamenti”

Orario: A partire dalle ore 17:30

Durata: dal 13 al 26 gennaio

Ingresso: Libero

Orari di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 18, il sabato su appuntamento.