Borse europee piatte, in netto rialzo solo Milano

L’ottimismo indotto dal allentamento dell’inflazione americana e i timori per il conflitto in Ucraina si sono compensati, ispirando ai mercati finanziari a un atteggiamento di cauta attesa. Solo Milano (+0,83%) ha chiuso in netto rialzo, Londra segna +0,05%, Parigi +0,02%, Francoforte +0,11%, Madrid dello 0,27%

In moderato aumento lo spread Btp/Bund, a 188 punti (variazione +1,62%, rendimento Btp 10 anni +4,09%, rendimento Bund 10 anni +2,20%).

Piazza Affari è stata sostenuta dai petroliferi (Saipem +4,5%, Tenaris +2,27%, Eni +0,66%) dagli industriali con Buzzi (+2,45%) e dai tecnologici con Stm (+2,32%). Brillante anche Moncler (+2,37%). In coda Pirelli (-1,25% ) dopo che l’americana Goodyear ha annunciato che taglierà del 5% lo staff globale, seguita da Telecom (-0,7%), in seguito al nulla di fatto della riunione di ieri al Mimit sul dossier della rete. Fuori del listino principale boom di Sababa Security (+12,50%), dopo che Hwg Group HoldCo spa, azienda veronese fondata nel 2008 da Enrico Orlandi e specializzata in cybersecurity, ha lanciato un’opa totalitaria sulla società, al prezzo di offerta di 3,90 euro per azione, che rappresenta un premio del 14,7% sul valore di chiusura di giovedì 26 gennaio, del 16,335% e del 29,022% rispetto alla media dei prezzi di chiusura, rispettivamente, dell’ultimo mese e degli ultimi sei mesi

Sul fronte energetico cala il petrolio (-0,93% il Wti marzo a 80,21 dollari al barile e -0,8% il Brent di pari scadenza a 86,77 dollari). In rialzo il gas naturale, (+2% a 55,95 euro i contratti febbraio scambiati ad Amsterdam).

Sul mercato valutario, l’euro viene scambiato a 1,0839 dollari(1,0878 in avvio e ieri in chiusura 1,09) e a 140,89 yen (141,31 in apertura, da 141,75), mentre il dollaro/yen è a 129,96 (129,89 in avvio, da 130,5).