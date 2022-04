EdiliziAcrobatica, società specializzata in lavori di edilizia in doppia fune di sicurezza, quotata alla Borsa di Milano, sbarca nel Principato di Monaco. Lo rende noto l’agenzia di stampa Radiocor.

L’azienda, in partnership con la monegasca Engeco, storica società di costruzioni e sviluppo immobiliare, e con la holding di investimento e partecipazioni italiana G.B.Par, ha costituito una newco anonima per azioni nel Principato di Monaco, EdiliziAcrobatica Monaco.

Il capitale sociale della Newco è controllato per il 60% da EdiliziAcrobatica, cosa che garantisce il controllo e la possibilità di consolidare la newco all’interno del perimetro del gruppo, per il 30% da Engeco e per il 10% da G.B.Par. Dal punto di vista operativo, la nuova società sarà gestita da EdiliziAcrobatica in qualità di socio di maggioranza. L’amministratore delegato Riccardo Iovino sarà presidente del cda e ad con pieni poteri e deleghe gestorie. Il cda della newco sarà costituito da tre membri, in rappresentanza di ciascuno dei soci.

Una scelta, quella si portare la tecnologia di EdiliziAcrobatica a Monaco, non casuale: «Le caratteristiche dell’insediamento urbano di Monaco sono tali da risultare ideali per interventi snelli, rapidi e leggeri come quelli che il know-how di EdiliziAcrobatica può assicurare», ha detto Iovino. La costituzione della nuova società, che eseguirà lavori in doppia fune di sicurezza nel settore dell’edilizia e dei lavori pubblici, si inserisce inoltre nel più ampio progetto di crescita internazionale avviato dal gruppo a partire dal 2021, che prevede l’espansione commerciale in mercati considerati strategici.