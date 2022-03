L’Ordine degli Psicologi della Liguria organizza l’evento “Violenza su donne e minori: percorsi possibili”, in programma venerdì 11 marzo a partire dalle 9.30 nella propria sede a Genova in piazza della Vittoria 11/B.

«Non si tratta solo di un convegno rivolto ai colleghi, che certamente vogliamo sensibilizzare sul tema e informare circa le realtà di supporto alle vittime presenti sul territorio – spiega la presidente dell’Ordine, Mara Donatella Fiaschi – ma soprattutto di un’iniziativa aperta a tutti gli interlocutori e partner istituzionali che, a vario titolo, si occupano del fenomeno e possono aiutarci a intercettare situazioni di violenza domestica e di genere: dai medici di base ai pediatri di libera scelta, dai rappresentanti legali alle forze dell’ordine, gli operatori sanitari non psicologici e gli operatori del terzo settore».

Oltre a presentare le azioni messe in campo dalle rispettive realtà, i relatori contribuiranno con il portato della loro esperienza diretta nell’incontro con donne, bambini e persone di ogni genere ed età vittime di violenza conosciuti nell’esercizio della propria professione. Un focus particolare sarà riservato al ruolo del gender empowerment come strategia di prevenzione della ricaduta e come strumento per un’effettiva emancipazione dal circuito della violenza.

Programma

Ore 9.30: introduzione e saluti – Ilaria Cavo, assessore regionale alle politiche socio-sanitarie e terzo settore; politiche giovanili; scuola, università e formazione; cultura e spettacolo; programmi comunitari di competenza; Mara Donatella Fiaschi, presidente dell’Ordine degli Psicologi della Liguria; Giuseppina Romeo, psicologa psicoterapeuta, consigliera coordinatrice del Comitato pari opportunità dell’Ordine degli Psicologi della Liguria e componente del Comitato pari opportunità del Consiglio nazionale.

Dalle ore 10.15: relazioni. Modera Giuseppina Romeo.

“Una per una: progetti su persone vittime di maltrattamento relazionale”, relatrice Edith Ferrari Tumay, psicologa psicoterapeuta, già titolare di borsa di studio del Consiglio nazionale degli Ordini degli Psicologi per interventi su sex offender presso la casa circondariale di Marassi-Genova.

“La violenza maschile contro le donne: l’intervento integrato del Centro antiviolenza Mascherona”, relatrice Elisabetta Corbucci, psicologa psicoterapeuta del Centro antiviolenza Mascherona (Il Cerchio delle Relazioni Soc. Cooperativa Sociale).

“Violenza assistita: il bambino testimone”, relatrice Rosita Bormida, psicologa psicoterapeuta infantile del Servizio adozioni e affidi dell’Asl 2 Savonese.

“Progetto Lato Oscuro: percorsi di cambiamento per uomini autori di violenza nelle relazioni affettive”, relatore Arturo Sica, psicologo psicoterapeuta presidente dell’Associazione White Dove, consulente della Commissione Femminicidio del Senato della Repubblica.

“Il gender empowerment come strategia di contrasto alla ricaduta”, relatrice Giovanna Badalassi, economista esperta in economia di genere e in valutazione, ricerca e analisi statistica delle politiche pubbliche in materia di welfare e pari opportunità.

Ore 12,15: discussione e domande. Modera Giuseppina Romeo.

Ore 12,45: conclusione

Le iscrizioni all’evento, libere e gratuite, hanno già raggiunto la massima capienza consentita dalle norme anti Covid-19. Si potrà comunque seguire i lavori grazie alla diretta Facebook sulla pagina dell’Ordine degli Psicologi della Liguria. Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi alla segreteria dell’Ordine, tel. 010.541225, mail segreteria@ordinepsicologiliguria.it, www.ordinepsicologi-liguria.it.