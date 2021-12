Terza edizione di Balconi e Vetrine di Natale, concorso lanciato dal Comune di Santa Margherita Ligure tra residenti e commercianti che ha come tema l’addobbo natalizio.

Come gli anni scorsi, si chiede agli abitanti di addobbare con materiali a piacere, ma restando a tema natalizio e inserendo almeno un elemento luminoso, i propri balconi o le proprie finestre. Lo stesso criterio è valido anche per i commercianti che potranno partecipare con le loro vetrine.

Le foto vincitrici, delle due categorie balconi e vetrine, saranno decretate direttamente dal pubblico attraverso la pagina Facebook del Comune di Santa Margherita Ligure (@ComuneSML) dove saranno pubblicate.

Per partecipare accorre inviare una foto o segnalare la realizzazione dell’allestimento e la sua coordinata (via, numero civico, piano…) via mail a comunicazione@comunesml.it oppure via WhatApp al numero 337 103 1149.

Il premio per il vincitore del concorso consiste in un attestato di riconoscimento da parte dell’amministrazione di Santa Margherita, un cesto di prodotti tipici liguri offerti da Portofino Gourmet. Info e regolamento completo disponibile qui.