Spigas Clienti dopo le inaugurazioni estive di Marina di Carrara, Aulla e Deiva Marina, apre un nuovo sportello a Brugnato. Si trova in via Bertuccia 14, nel cuore del borgo ligure, ed è il nono punto assistenza della società spezzina.

La cerimonia di inaugurazione si è svolta venerdì 8 ottobre alla presenza del presidente di Spigas Clienti, Aldo Sammartano, e del sindaco di Brugnato.

«La presenza fisica sui territori delle Province della Spezia e Massa-Carrara – ha detto Sammartano –rappresenta un punto fondamentale per la nostra crescita, ci permette di tenere alta la fiducia degli oltre 30.000 clienti che hanno scelto Spigas Clienti come fornitore di energia e degli stakeholder locali. La scelta di essere presenti anche nella Val di Vara è una conferma dell’espansione che la società sta vivendo, dei continui investimenti sul territorio e sulle persone che lo abitano. Stiamo investendo in diversi profili, prediligendo assunzioni locali. Vogliamo puntare sul territorio non solo con nuove strutture e store, ma anche sugli abitanti delle zone interessate e sui loro profili professionali».

Il Piano Assunzioni triennale di Spigas Clienti attualmente in atto prevede, entro dicembre 2023, l’inserimento di 150 nuove risorse e che privilegia innanzitutto candidature di persone del territorio. Gli interessati possono consultare le posizioni aperte su www.spigasclienti.it/lavora-con-noi Info per i media: ufficiostampa@spigasclienti.it