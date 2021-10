Una serie di progetti per la Lanterna di Genova che riguardano la passeggiata, nuovi biglietteria e punto di ristoro sono stati donati in un evento intitolato “Valorizzazione e accessibilità del complesso monumentale: aggiornamento su attività e progetti“.

La progettazione, realizzata dagli architetti Andrea Marenco, Marina Bonacasa, Diego Zoppi grazie al sostegno di Fondazione Compagnia di San Paolo, è stata donata alla città da Aps Amici della Lanterna, che continua a promuovere e sostenere iniziative e progetti per la valorizzazione del complesso monumentale della Lanterna di Genova e il contesto in cui è storicamente inserito.

L’adeguamento della passeggiata della Lanterna come percorso ciclabile-pedonale è stato presentato mostrando nel progetto l’innalzamento del parapetto della passeggiata con inserimento tubolare aggiuntivo per aumentare l’altezza dei parapetti. Il disegno è coerente al linguaggio architettonico dei parapetti esistenti che verranno mantenuti e sottoposti a manutenzione, dove necessario. Sono stati localizzati punti con rastrelliere per ricarica elettrica per bici e skate elettrici.

Biglietteria a inizio passeggiata – Progetto preliminare

Prevista la creazione di una biglietteria stabile presso lo slargo presente presso il cancello di ingresso della Passeggiata della Lanterna, anche in questo caso da realizzarsi con forme e materiali coerenti con i materiali già utilizzati per realizzare la passeggiata della Lanterna e al contempo consentano trasparenza verso il muro e protezione contro gli agenti atmosferici.

Punto Ristoro e Bookshop – Progetto preliminare

In programma la creazione di ‘punto ristoro e bookshop’ presso l’attuale biglietteria da realizzarsi con forme e materiali che si armonizzino con lo sperone roccioso su cui insisterà il nuovo manufatto, siano coerenti con i materiali già utilizzati per realizzare la passeggiata della Lanterna e il parco urbano, e al contempo consentano trasparenza verso il muro con feritoie esistente, nell’ottica di fornire un servizio indispensabile alla fruizione del manufatto.

Si è concluso invece il posizionamento dei pannelli informativi che partono dal Galata Museo del Mare per arrivare fino all’altezza del Terminal Traghetti, raggiungendo la segnaletica già esistente per la passeggiata che conduce alla Lanterna.

Nel 2021 il complesso monumentale ha registrato, alla riapertura al pubblico, una importante crescita dei visitatori, in particolare nei mesi estivi: 8.533 visitatori complessivamente nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021 che, rapportati ai 4.629 degli stessi mesi del 2020 rappresentano un +84,34%

Il posizionamento della nuova segnaletica di avvicinamento contribuisce a rendere il monumento simbolo della città sempre più accessibile e facilmente raggiungibile.

Restauri

Il 2021 è stato un anno significativo per i restauri conservativi, che hanno interessato sia la Porta Nuova della Lanterna sia la torre del faro.

La Porta Nuova della Lanterna

Voluta da Re Carlo Felice e inaugurata nel 1831, era l’accesso a Genova da Occidente, parte dell’ultimo bastione difensivo della cinta muraria a protezione della città. Rimosso dalla sua collocazione originaria, l’imponente Portale è oggi addossato alle fortificazioni all’interno dell’Open air Museum nel parco, nel Complesso Monumentale della Lanterna di Genova.

Il complesso lavoro di restauro realizzato da Co.Art di Maria Luisa Carlini e Stefano Meriana da marzo a luglio di quest’anno, ha previsto diverse fasi, che hanno consolidato i materiale e portato anche a ristabilire l’equilibrio cromatico del monumento. L’intervento conservativo si è concluso con l’applicazione di un protettivo superficiale per contenere e rallentare il degrado della pietra di Promontorio.

Durante i lavori è stato possibile studiare da vicino il monumento e sono emerse anche alcune curiosità, come ad esempio la data incisa in numeri arabi alla base del leone di sinistra dello stemma, oppure alcune lesioni provocate da colpi di arma da fuoco sulla porta e sull’epigrafe (la forma delle tracce riporta a pallottole sferiche, di piombo o altro metallo, come quelle utilizzate nell’Ottocento: tutto da scoprire il riferimento alla storia della città)

Le targhe contro i fulmini

Realizzato da Iacco Morlotti nel mese di giugno, il restauro ha interessato le 4 targhe di marmo posizionate nella seconda metà del Settecento sui quattro lati della torre sopra la prima terrazza panoramica, con invocazioni per la protezione contro i fulmini.

Restauro in quota delle targhe in marmo sulla Lanterna

Come già per lo stemma della città sulla facciata nord presentato nel 2019, il restauro è stato realizzato questa estate da Restauro in Quota di Formento Restauri.

Il lavoro, realizzato con la spettacolare e innovativa tecnica del restauro in fune, ha previsto la pulitura, il consolidamento e la ripresa pittorica delle incisioni, delle targhe commemorative in marmo posizionate sulla torre del faro a oltre 70 metri di altezza dalla base della torre e oltre 100 metri sul livello del mare.

Altri interventi nella torre del faro

Formento Restauri ha curato anche altri interventi all’interno della torre del faro, tra cui i pavimenti marmorei che sono stati ripristinati, come erano storicamente, in marmo bardiglio e marmo bianco.

La rubrica #RestauriAllaLanterna

Per informare e aggiornare i suoi visitatori sulle attività in corso, la Lanterna ha realizzato una serie di contenuti e approfondimenti che hanno accompagnato le diverse fasi del restauro, pubblicati sui canali Facebook e Instagram Lanterna di Genova. Immagini, dettagli, approfondimenti, interviste e incontri con i professionisti: un modo per far conoscere il complesso monumentale, la sua storia, il delicato lavoro di restauro e molte curiosità.

Pannelli didattici

Il percorso di avvicinamento alla Lanterna, dalla passeggiata affacciata sul porto, al parco dell’Open Air Museum, è ora arricchita da nuovi pannelli didattici che illustrano il contesto in cui è inserito il faro, la vita e il lavoro portuale, le prospettive e gli scenari antichi e attuali, i contenuti affrontati all’interno del museo nelle antiche fortificazioni.

I pannelli sono stati realizzati da Studio Arteprima di Luigi Berio, che cura Brand Lanterna e allestimenti e Graphic Design del complesso monumentale: circa 40 pannelli, corredati da immagini attuali e storiche con contenuti in italiano e inglese, corredati da Qr code per ulteriori approfondimenti e lingue di fruizione, nell’ottica di un allestimento sempre più immersivo e inclusivo, rivolto al pubblico internazionale dei visitatori del monumento simbolo della città.

Il progetto è realizzato grazie a Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale con banchero costa & c. s.p.a., banchero costa insurance broker s.p.a., banchero costa & c. agenzia marittima s.p.a., Chugoku Boat Italy S.p.A, Costa Crociere S.p.A. per i pannelli della passeggiata affacciati sul Porto; Gruppo Spinelli, Rimorchiatori Riuniti, Coop Liguria per i pannelli dell’Open Air Museum nel Parco. Un ringraziamento particolare all’Associazione Promotori Musei del Mare, che è partner dell’iniziativa, e a Gruppo Finsea e Fondazione Carige, che quest’anno hanno supportato i progetti di valorizzazione.

«Abbiamo sostenuto il progetto dell’Open Air Museum per una duplice motivazione − commenta Paolo Emilio Signorini, presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale − dalla passeggiata che porta alla Lanterna si vede gran parte del porto di Genova ed è importante che i visitatori che la percorrono sappiano che stanno guardando il motore economico della città, la sua multifunzionalità, la sua storia, la sua progettualità. Inoltre il progetto risponde pienamente all’obiettivo di sostenibilità sociale declinata come accesso all’istruzione ed alla cultura. La sostenibilità è il cardine su cui ruotano oggi molte delle attività di Adsp, non ultimo il sostegno ad attività culturali di qualità come il progetto promosso dal Mu.MA Istituzione Musei del Mare e delle Migrazioni».

Sempre in ottica di una migliore accessibilità, entro il mese di novembre, grazie al contributo di Psa Italy e Fondazione Carige, sarà rinnovato e aggiornato il sito internet con una grafica più accattivante e maggiore interattività.