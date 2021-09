Trenitalia ha comunicato nella giornata di oggi a Regione Liguria, su sollecitazione dell’assessore regionale ai Trasporti Gianni Berrino, che i treni Frecciabianca istituiti dal 1° luglio lungo la tratta Milano-Ventimiglia a seguito della cancellazione dei Thello saranno prorogati fino al prossimo 3 ottobre.

Si tratta nel dettaglio del Frecciabianca 903/904 con partenza da Milano Centrale alle 7:10 e arrivo a Ventimiglia alle 10:54 (con fermate a Pavia, Voghera, Genova Piazza Principe, Savona, Finale Ligure, Albenga Alassio, Diano, Imperia e Sanremo); del Frecciabianca 909/910 con partenza da Milano Centrale alle 15:10 e arrivo a Ventimiglia alle 18.54 (stesse fermate); del Frecciabianca 905/906 con partenza da Ventimiglia alle 15:10 e arrivo a Milano Centrale alle 18:55 (fermate a Sanremo, Imperia, Diano, Alassio, Albenga, Finale Ligure, Savona, Genova Piazza Principe, Voghera e Pavia); e del Frecciabianca 911/912 con partenza da Ventimiglia alle 19:10 e arrivo a Milano Centrale alle 22:55 (stesse fermate).

«Come anche richiesto ufficialmente dal presidente Toti al ministro Giovannini − afferma Berrino − mi auguro che questa proroga sia solo il primo passo affinché questi treni possano rimanere in servizio in maniera permanente in quanto non solo servono un gran numero di pendolari che quotidianamente dal Ponente si spostano verso Milano per motivi di lavoro ma anche danno respiro alla rete autostradale pesantemente penalizzata dalla presenza dei numerosi e duraturi cantieri».