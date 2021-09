Renergetica, società quotata sul mercato Aim di Borsa Italiana, operante nello sviluppo di progetti da fonti rinnovabili sul mercato internazionale, cresce negli Stati Uniti: tramite la consociata Renergetica UsaCorp, la società ha perfezionato la vendita di ulteriori tre progetti di impianti situati nello stato del Maine, per una potenza complessiva di circa 10 MWp.

Renergetica ha inoltre annunciato che, dopo il completamento della fase di sviluppo di un impianto fotovoltaico di una potenza installata complessiva sino a 10MWp a servizio del sito industriale di proprietà di Alamo Cement Company Ltd (Gruppo Buzzi Unicem) a San Antonio, Texas (USA), svolgerà anche l’attività di Owner Engineering dell’impianto, di prossima costruzione.

Per quanto riguarda i tre progetti di impianti situati in Maine, Stato che ha avviato nel 2019 il programma Solar Community che si pone come obiettivo l’incremento di energia prodotta da fonti rinnovabili a prezzi accessibili ai cittadini, si specifica che le vendite seguono, a poco più di un mese di distanza, la vendita del primo progetto da 3,125 MWp. Nel complesso, Renergetica, ultimerà la vendita dei rimanenti progetti in Maine, entro i primi mesi del 2022, rispettando le tempistiche previste dall’accordo con il committente.