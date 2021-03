Chiusura in rialzo per le borse europee, grazie a un complesso di fattori positivi. L’Ocse ha annunciato una ripresa più veloce del previsto grazie ai vaccini e agli interventi dei governi a sostegno dell’economia, mentre è imminente il via libera del presidente Usa Joe Biden al piano di aiuti di 1900 miliardi di dollari. Parigi segna + 0,37%, Francoforte+0,55, Londra+0,17%, Madrid + 0,7%. Milano ha terminato le contrattazioni con Ftse Italia All Share +0,73%, Ftse Mib +0,57%, Ftse Aim Italia +0,73%. In contrazione lo spread Btp/Bund, attestato su 99 punti (variazione-3,20%, rendimento Btp 10 anni +0,69%, rendimento Bund 10 anni -0,30%)

A Piazza Affari chiudono in testa al Mib Amplifon (+4,77%), Prysmian (+3,83%) ed Stm (+2,86%). In forte rialzo Leonardo (+2,8%) in attesa dei conti a mercati chiusi. In fondo al listino Tim (-1,87%).

Sul fronte dei cambi, l’euro recupera sul dollaro a quota 1,188 (da 1,185 di ieri in chiusura) e scambia a 129,11 yen (da 129). Il rapporto dollaro/yen è in calo a 108,6.

Poco mosso il greggio dopo la corsa delle ultime sedute: il Wti di aprile vale 64,8 dollari (-0,4%) mentre il Brent di maggio è sui 68,2 dollari (-0,1 per cento).