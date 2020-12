Chiusura contrastata per le Borse europee dopo i rialzi delle settimane scorse. Londra segna +1,18%, Parigi +0,02%, Francoforte- 0,52%. Poco mossa Wall Street. Milano ha terminato le contrattazioni con Ftse Italia All Share -0,58%, Ftse Mib -0,58%, Ftse Aim Italia +0,39%. Ancora in calo lo spread Btp/Bund, attestato sui 113 punti (variazione -3,05%, rendimento Btp 10 anni +0,60%, rendimento Bund 10 anni-0,52%).

A Piazza Affari i ribassi maggiori hanno colpito soprattutto il settore bancario-finanziario con Banca Generali -3,21%, Unipol -3,08%, Banco Bpm (-2,45%), Bper (-1,08%). Ha terminato la fase negativa Unicredit (+0,42%).

Sul fronte dei cambi, l’euro si è rafforzato ancora e vale 1,2091 dollari (1,2064 in avvio e 1,2004 ieri in chiusura), e 126,393 yen (126,15 e 125,73 yen), mentre il dollaro passa di mano a 104,540 yen (104,5 e 104,47).

In ripresa il prezzo del petrolio dopo un avvio debole: il contratto sul Wti consegna Gennaio sale dell’1,62% a 45,27 dollari al barile e quello consegna Febbraio sul Brent del Mare del Nord dell’1,37% a 48,07 dollari al barile.