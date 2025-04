Sono terminati gli interventi complementari di restauro della pavimentazione di via XX Settembre, a Genova. Il ripristino del mosaico, realizzato dal Laboratorio di restauro Axel Nielsen, ha interessato il lato destro, dal ponte Monumentale verso piazza De Ferrari, compreso tra via V dicembre e via XII ottobre.

Prima dell’inizio dei lavori il pavimento presentava lesioni e distacco di alcune tessere dovuto al calpestio e alle notevoli vibrazioni causate dall’intenso traffico veicolare.

I numeri dell’intervento: 41 mila euro di spesa, sette le aree di azione, quattro i giunti di dilatazione per assorbire le vibrazioni, che hanno sostituito le strisce in gomma che erano state collocate in origine e che avevano favorito il distacco delle tessere. Molta cura nella scelta dei materiali e nella realizzazione del restauro. Per le tessere è stato utilizzato il marmo e – in particolare – il giallo Siena, il nero Tarquinia, il grigio Bardiglio, il rosso Verona, il bianco Carrara. I lavori sono stati eseguiti sia sul posto che in laboratorio, per le parti figurative di maggiore complessità. Per queste parti sono stati predisposti disegni in scala reale. Le tessere sono state tagliate tutte a mano.