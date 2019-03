Il cda di EdiliziAcrobatica approva il progetto di bilancio al 31 dicembre 2018. Il valore della produzione è a 26,2 milioni di euro, in crescita del 51% sul 2017. L’ebitda è a 4,4 milioni di euro, con un incremento del 76,7% anno su anno e l’ebitda margin al 16,6 %. L’ebitda adjusted è a 4,5 milioni. La posizione finanziaria netta è positiva per 2,1 milioni rispetto a pfn negativa per 2,3 milioni del 31 dicembre 2017.