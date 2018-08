L’Associazione della Proprietà Edilizia/Confedilizia di Genova annuncia che da oggi è attivo il conto corrente dedicato alla raccolta fondi volontaria la cui somma verrà devoluta al Comune di Genova perché l’ente possa utilizzarla per far fronte alle spese più urgenti inerenti la gestione degli immobili destinati agli sfollati in seguito al crollo di Ponte Morandi.

Il conto corrente, presso la Banca Passadore – sede di Genova, corrisponde al seguente IBAN intestato all’Associazione della Proprietà Edilizia di Genova:

IT 13 O 03332 01400 000000961407

Nella causale dovrà essere indicata la dicitura “Confedilizia per Genova”. Il versamento dovrà essere effettuato esclusivamente sul conto corrente dedicato. Non dovranno essere effettuati accrediti presso l’associazione.