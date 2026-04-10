Carta d’identità elettronica: alla Spezia due open day per sostituire la cartacea

Martedì 21 e 28 aprile, dalle 14.30 alle 17.30, a disposizione l'Ufficio Anagrafe: ecco cosa portare

Dal 3 agosto 2026 la carta d’identità cartacea non sarà più valida

Il Comune della Spezia organizza due aperture straordinarie dell’Ufficio Anagrafe per facilitare la sostituzione della carta d’identità cartacea con la Carta d’Identità Elettronica (Cie) e aiutare i cittadini ad adeguarsi alla nuova normativa.

In base a quanto stabilito dal Regolamento Europeo (Ue) n. 1157/2019, a partire dal 3 agosto 2026 la carta d’identità cartacea cesserà di essere valida, indipendentemente dalla data di scadenza riportata sul documento. Per consentire ai cittadini di adeguarsi per tempo ed evitare disagi, l’Amministrazione comunale ha promosso un’apertura straordinaria dell’Ufficio Anagrafe che non necessita di prenotazione.

L’iniziativa è rivolta esclusivamente ai cittadini residenti nel Comune della Spezia ancora in possesso di carta d’identità cartacea e prevede martedì 21 e martedì 28 aprile, dalle ore 14.30 alle ore 17.30, un servizio dedicato unicamente alla sostituzione della carta d’identità cartacea con la Cie.

Cosa portare con sé

Per il rilascio della Carta d’Identità Elettronica è necessario presentarsi con: