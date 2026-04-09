Fiera del Libro a Genova in Galleria Mazzini da oggi a domenica 3 maggio 

Da oggi a domenica 3 maggio la Fiera del Libro è presente a Genova in Galleria Mazzini. I 18 banchi che animano una Galleria Mazzini che ha un gran bisogno di rilancio, propongono tutto quello che i ricercatori più curiosi possono desiderare. Volumi antichi e best seller, locandine, mappe, carte geografiche. E poi la storia della città, fumetti vintage e cartoon.

La Fiera quest’anno compie cento anni, come il Comune della Grande Genova. Con decreto del 14 gennaio 1926, vennero incorporati nel capoluogo del Comune di Genova diciannove comuni. La nuova entità amministrativa divenne operativa qualche mese più tardi. Nasceva così la Grande Genova e negli stessi giorni veniva allestita la prima Fiera del Libro, che sarebbe poi stata destinata a durare cent’anni. quando iniziò il progetto di riempire uno spazio urbano elegante di Genova con le bancarelle dei librai.

In questi cento anni, la Fiera del Libro è diventato un elemento imprescindibile della città. Con allestimenti in altri spazi, come piazza della Vittoria, largo Pertini, piazza Matteotti. Anche se quel legame iniziale con la “Galleria dei Genovesi” come è Galleria Mazzini è rimasto simbolico e unico. Oggi a celebrare e a ricordare cento anni di storia sono spesso librai che hanno lo stesso cognome dei fondatori.