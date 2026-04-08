La Spezia: demolizione nastro trasportatore centrale Enel, modifiche alla viabilità

Il Comune della Spezia informa che, per consentire l’esecuzione di lavori inerenti la demolizione del nastro trasportatore della Centrale Enel in via Delle Casermette, nello specifico il sollevamento delle ultime due campate, si renderanno necessarie alcune modifiche temporanee alla viabilità nella zona di via delle Casermette e via Privata Enel.

Le modifiche alla circolazione saranno in vigore dalle ore 6 di venerdì 10 aprile fino alle ore 7 di lunedì 13 aprile 2026.

Nel periodo indicato sarà istituito il divieto di transito veicolare e pedonale in via delle Casermette, nel tratto compreso tra la rotatoria Rita Levi Montalcini e il by-pass che collega la stessa via a via Privata Enel. Il transito sarà consentito esclusivamente ai mezzi d’opera dell’impresa esecutrice dei lavori e ai veicoli autorizzati Tarros.

Contestualmente, in via Privata Enel, nello stesso tratto compreso tra la rotatoria Rita Levi Montalcini e il by-pass con via delle Casermette, sarà in vigore il divieto di fermata su entrambi i lati della strada. Nel tratto tra la rotatoria e il by-pass sarà inoltre istituito il doppio senso di circolazione, mentre nell’area di intersezione tra il by-pass di via delle Casermette e via Privata Enel sarà obbligatoria la direzione a destra.

Tutte le modifiche alla viabilità saranno opportunamente segnalate mediante l’installazione di segnaletica temporanea, La Polizia Locale e gli organi competenti vigileranno sul rispetto dell’ordinanza e sul regolare svolgimento delle operazioni.

L’Amministrazione comunale invita i cittadini a prestare attenzione alla segnaletica presente nell’area interessata e a pianificare per tempo i propri spostamenti, ringraziando fin d’ora per la collaborazione e la comprensione per i temporanei disagi.