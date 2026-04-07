Simone Turcotto eletto in segreteria confederale della Cgil di Savona

Simone Turcotto entra a far parte della segreteria confederale della Camera del Lavoro di Savona con delega all’organizzazione.

L’elezione del nuovo segretario confederale è avvenuta nel corso dell’assemblea generale della Cgil savonese che si è svolta questa mattina alla Camera del Lavoro. La votazione, svoltasi a scrutinio segreto, ha registrato il seguente esito: su 72 aventi diritto, 60 votanti di cui 51 voti favorevoli, 4 astenuti e 5 contrari.

Turcotto vanta una significativa esperienza sindacale nella Cgil: negli anni scorsi ha ricoperto l’incarico di segretario della Filcams e del Nidil e, fino a pochi giorni fa, quello di segretario generale della Filt di Savona, incarico per il quale venerdì scorso è stato eletto Michele Bello.

Nel corso dell’assemblea, tutta la Cgil di Savona ha ringraziato Fausto Dabove “per lo straordinario lavoro svolto nella segreteria confederale negli ultimi otto anni”.